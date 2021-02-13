Son dakika haberi: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasında sessizlik hakim

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Son dakika haberine göre Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya'da Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Aynalı Kavak Çarşısı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park ve Millet Bahçesi boş kaldı.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Bartın'da da kısıtlamadan muaf işletmeler mesailerine devam etti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentlerde, kolluk kuvvetleri belirli noktalarda denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel