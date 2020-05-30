Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - BOLU Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına Bolu'da, büyük oranda riayet ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına Bolu'da, büyük oranda riayet ediliyor. Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor. Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında sessizlik hakim. Kentte görev yapan polis ve bekçiler, sokağa çıkan vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol ediyor. Kaynak: AA