Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına Karabük, Bolu, Düzce ve Bartın'da büyük oranda riayet edilirken, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ve caddeler boş kaldı.

30.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 30.05.2020 15:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına Karabük, Bolu, Düzce ve Bartın'da büyük oranda riayet edilirken, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ve caddeler boş kaldı.

Sakarya'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, Tarihi Uzun Çarşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri devriye görevini sürdürürken, vatandaşların bugün 10.00-17.00 saatlerinde hizmet veren marketlere giderek alışverişlerini yaptıkları görüldü.

Zonguldak

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde şehrin en işlek adresi Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.

Sahil ve parkların da boş kaldığı kentte denetimlerini sürdüren polis ekipleri, görevliler dışında sokakta kimsenin bulunmasına izin vermiyor.

Kocaeli

Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, evrak denetimi gerçekleştiriyor.

Ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına müsaade etmiyor.

Kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyelerinden birine ulaştı. Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yeni Cuma ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını da tır ve kamyonların oluşturduğu görüldü.

Karabük

Maske takma zorunluluğu bulunan Karabük'te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan meydanlar, caddeler ve sokaklarda "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kısmen yoğunluk yaşanan kent merkezinden görev yapan ekipler, vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden yürümelerine izin vermiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Bolu

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya hareketliliği yaşanıyor.

Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında sessizlik hakim.

Kentte görev yapan polis ve bekçiler, sokağa çıkan vatandaşların maske takıp takmadığını kontrol ediyor.

Bartın

Bartın'da, hafta sonuna rağmen Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere normal zamanlarda işlek olan yerlerde sessizlik yaşanıyor.

Polis ekipleri ise caddelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de bariyerlerle kapatılan, kentin normal zamanda en işlek noktası İstanbul Caddesi ve çevresinde alınan önlemler nedeniyle yaşanan sakinlik devam ediyor.

Ekipler, vatandaşları kent merkezinde kısıtlama getirilen alanlara belirlenen noktalardan ateş ölçümü yaparak alıyor.

Yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirilen alanlarda, ekipler tarafından ring halinde denetimler sürdürülüyor.

Hafta sonu olması nedeniyle kentin işlek caddeleri olan İstanbul ve Gaziantep caddelerinde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak ev ve kişisel ihtiyaçları için alışveriş yaptığı görülüyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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