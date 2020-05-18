Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük, Bolu ve Düzce'de "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyulurken, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ile caddeler boş kaldı.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim
18.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:17

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük, Bolu ve Düzce'de "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyulurken, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ile caddeler boş kaldı.

Sakarya'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden Atatürk Bulvarı, Tarihi Uzun Çarşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Gar meydanları, Çark Caddesi ile Donatım Park kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekiplerinin devriye görevi yaptığı sokak ve caddelerde vatandaşların kısıtlamaya uygun davrandığı görüldü.

Kocaeli

Kocaeli'de kentin belirli bölgelerinde denetim yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına müsade etmiyor. Ekipler, durdurdukları araçlarda yolcuların ateşini ölçüyor, evrak kontrolü yapıyor.

İstisna kapsamında dışarı çıkan yayaların maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Kentte, yaya ve araç trafiği en düşük seviyelerine ulaştı.

Yılın her dönemi yoğun olan Cumhuriyet Parkı, Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yeni Cuma ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını da tır ile kamyonlar oluşturdu.

Zonguldak

Zonguldak'ta kısıtlamanın üçüncü gününde, normal zamanlarda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kent merkezindeki Madenci Anıtı'nın önü boş kaldı.

Kentte, polis ekipleri istisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Düzce

Düzce'de haftanın ilk günü olması nedeniyle banka şubeleri, ATM'ler, kargo firmaları ile iş yerlerinin en fazla olduğu İstanbul Caddesi ve çevresinde kısmi hareketlilik gözlendi.

Bariyerlerle kapatılan Anıtpark Meydanı ile Avni Akyol Parkı ve çevresinde ise alınan önlemlerle normal zamanlara göre sakinlik devam ediyor.

Ekipler, yaya ile araç trafiğine kısıtlama getirilen alanlarda vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bolu

Bolu'da, şehrin normal zamanlarda en işlek adreslerinden İzzet Baysal Caddesi ile Demokrasi ve Kent meydanlarında zaman zaman kısmi yaya yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin en geniş yeşil alanları Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında ise yoğunluk olmadığı gözlendi.

Öte yandan, kentte pazartesi günleri kurulan halk pazarında da vatandaşlar yoğunluk oluşturmadı.

Karabük

Karabük'ün normal zamanda en işlek yerlerinden Kemal Güneş, Menderes, Zonguldak ve Albay Karaoğlanoğlu caddelerinde görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca ekipler, kent sakinlerinin sosyal mesafe gözetmeden yürümelerine izin vermiyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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