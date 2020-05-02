Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - SAKARYA /
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - SAKARYA /

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - SAKARYA /
02.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:31

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük, Bartın, Bolu ve Düzce'de "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyulurken, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ile caddeler boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karabük, Bartın, Bolu ve Düzce'de "Evde kal Türkiye." çağrısına büyük oranda uyulurken, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ile caddeler boş kaldı.

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin büyük çoğunluğunun ise maske ve eldiven taktığı görüldü.

Kentin normal dönemde en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Bartın

Bartın'da sıcak havaya rağmen vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor, çıkanlar da maske kullanıyor.

Kentin normal zamanda en işlek noktaları arasında yer alan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayanların buraya girmesine izin verilmiyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde vatandaşlar, sıcak havaya rağmen büyük oranda "Evde kal." çağrısına uyuyor.

Mahalle, cadde ve sokaklarda vatandaşları evde kalmaları konusunda uyaran polis ekipleri, tedbirlere riayet etmeyenlere cezai işlem uyguluyor.

Düzce

Düzce'de İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şeritlerle kapatılmasının ardından, şehrin en işlek noktalarında sessizlik hakim oldu.

Yaya ve araç trafiğinin normalde yoğun olduğu İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi girişinde kurulan geçiş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yapılıyor.

Kent merkezinde polis ekipleri, drone ile denetim gerçekleştiriyor. Yoğunluk olan yerlerde, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması isteniyor.

Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta da sessizlik hakim oldu, meydan, cadde ve sahil kenarları sokak hayvanlarına kaldı.

İstisna kapsamı dışındakilerin sokakta bulunmasına izin vermeyen ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu da sessizliğe büründü. Burada seyir halindeki araçların büyük kısmını tır ve kamyonlar oluşturdu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - SAKARYA /

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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