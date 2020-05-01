Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim - Drone
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim - Drone

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'sessizlik' hakim - Drone
01.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulurken 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ve caddeler boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulurken 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta meydan ve caddeler boş kaldı.

Düzce'de İstanbul Caddesi, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şeritlerle kapatılmasının ardından şehrin en işlek noktaları en sakin günlerini yaşadı.

Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu İstanbul Caddesi, Spor Sokak ve Gaziantep Caddesi girişinde kurulan geçiş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yapılıyor.

Öte yandan, 1 Mayıs İşçi Bayramı olması nedeniyle sokaklarda az sayıda kişinin bulunduğu gözlendi.

Yığılca ve Akçakoca ilçe sınırlarından kara yolu ile toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya olarak il merkezine yapılacak tüm giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Valilik tarafından Akçakoca ilçesine 3, Yığılca ilçesine 14 gün boyunca getirilen kısıtlama nedeniyle söz konusu ilçelere giren araçlar, kontrol noktasında denetimden geçiriliyor.

Akçakoca ilçesinin Düzce, Zonguldak ve Sakarya, Yığılca ilçesinin Düzce, Zonguldak ve Bolu girişlerindeki araçlar denetleniyor.

Karabük

Karabük'te vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların ise büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Kentin normal dönemde en işlek yerlerinden ve zaman zaman yaya yoğunluğu olan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri konusunda uyarıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve normal zamanda turist hareketliliğinin yoğun olduğu tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesi de en sakin günlerini yaşıyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların da maske kullandığı gözlendi.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken işi olmayanların girmesine izin verilmiyor.

Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafe gözetmeden bir arada bulunmamaları, banka önlerinde mesafe konusunda kurallara uyulması konusunda uyarı ve denetimlerini sürdürüyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde vatandaşların Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranla uyduğu gözlendi.

Kentin en işlek cadde ve sokakları, zorunlu haller nedeniyle dışarıya çıkanları haricinde boş kaldı.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin kontrolleri devam ediyor.

Büyük Cami Mahallesi'ndeki Yıldızım Beyazıt Camisi'nin ön kısmında bulunan güvercinlere bazı vatandaşlar, aç kalmamaları için buğday attı.

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta da sessizlik hakim oldu, az sayıda vatandaşın saat 14.00'e kadar açık olan market ve bakkalara gittiği, gidenlerin de maske kullandığı görüldü.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu da adeta boş kaldı. Seyir halindeki araçların büyük kısmını tır ve kamyonlar oluşturdu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'sessizlik' hakim - Drone

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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