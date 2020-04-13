Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim - ZONGULDAK/SAKARYA/
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Zonguldak, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "sessizlik" hakim - ZONGULDAK/SAKARYA/

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

13.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:54
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'sessizlik' hakim - ZONGULDAK/SAKARYA/

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'nın normal zamanda en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve tarihi Uzun Çarşı'da yaya trafiğinin olmadığı, araç trafiğinin ise kısmen yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Çark Caddesi ve Uzun Çarşı ile kent merkezindeki birçok mağazanın kapalı olduğu ve oturma alanlarının emniyet şeridiyle çevrildiği gözlemlendi.

Kocaeli

Kocaeli'de iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde, kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlerini halletmek ve market alışverişi yapmak için dışarıya çıkanlar Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkanların büyük kısmının maske taktığı gözlendi.

Öte yandan D-100 kara yolu ile şehrin ana arterlerinde seyreden özel araç sayısında geçen haftaya göre artış olduğu dikkati çekti.

Düzce

Düzce Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'nin araç trafiğine kapatılarak yaya trafiğinin de kısıtlanması uygulaması sürüyor.

Cadde ve çevresinde sessizlik hüküm sürerken polis ekiplerinin kalabalık oluşumuna karşın denetimlerini artırdığı görüldü.

Kentin işlek noktaları arasında bulunan Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından boş kaldığı görüldü. Söz konusu alanlara hiç kimsenin maskesiz girmesine izin verilmiyor.

Yasak kapsamı dışındaki işletmelerin faaliyetlerini sürdürdüğü kentte, sağlıkçılar, polisler ve belediye işçileri dışında sokaklarda az sayıda insanın olduğu görüldü.

Şehir içi ulaşımın ana arterleri olan cadde, bulvar ve sokaklardaki araç yoğunluğunda ise ciddi oranda düşüş yaşandı.

Bolu

Bolu'da kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

Bariyerlerle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'ne girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece buraya geçmemeleri için uyaran ekipler, maske ve eldiven takılması uyarısında da bulunuyor.

Bolu il merkezinden ilçelere ve köylere gidişler de polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol altında tutuluyor.

Bolu'nun diğer illerle bağlantısını sağlayan D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerde polis ve polis ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktalarında da sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Karabük

Karabük'te güneşli havaya rağmen vatandaşların büyük bölümünün "evde kal" çağrısına riayet ettiği gözlendi.

Kentte insanların büyük bölümü zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı ve normal zamanda hareketliliğin fazla olduğu cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Öte yandan kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler devam ediyor.

Zonguldak

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim olurken şehrin en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile sahil ve parkların boş kaldığı görüldü.

Bartın

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim olurken banka önlerinde bekleyenler "sosyal mesafe" kuralına uydu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'sessizlik' hakim - ZONGULDAK/SAKARYA/

Kaynak: AA

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