Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sağanak etkili oluyor Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kocaeli'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kocaeli'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Düzce'de geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Bazı yollarda yolda biriken sular sabahın erken saatlerinden itibaren işe gitmeye başlayan sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü, Düzce Valiliği aracılığı ile vatandaşları, ani sel, su baskını ve yıldırım isabet etmesi konusunda uyardı.

Kaynak: AA