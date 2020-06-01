Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de restoran ve kafeler yeniden açıldı
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de restoran ve kafeler yeniden açıldı

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı.

01.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:36

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Sakarya kent merkezindeki lokanta, kafe ve restoran sahipleri, sabahın erken saatinde iş yerlerini açtı, işletmeciler, müşteriler için gerekli düzenlemeleri ve temizlikleri yaptı.

Sabahın ilk saatlerinde çorbacılara ve börekçilere giden vatandaşlar, öğle saatlerine doğru kafe ve restoranları da doldurmaya başladı.

Kentin en kalabalık yerlerinden iş yerlerinin yoğun olduğu Çark Caddesi ile kafelerin bulunduğu Bağlar Caddesi'nde, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Bağlar Caddesi'ndeki bir işletmenin müdürü Ufuk Margaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla işbaşı yaptıklarını söyledi.

Temassız menü uygulamasına geçtiklerini belirten Margaz, "Müşterilere dokunmadan menü hizmeti vermeye çalışacağız. Barkod okuma sistemiyle internet sitesine bağlanacak, o şekilde siparişini verecek. Kapıya, masalara dezenfektanlar koyduk, her müşterinin ateşini ölçeceğiz. Masaları sosyal mesafeye göre ayarladık. Çatal, bıçak ve ekmeklerimizi paketledik, el değmeden temasız bir şekilde müşterilerimize veriyoruz." diye konuştu.

Margaz, yaklaşık 2,5 aydır çalışmadıklarını dile getirerek, yeni döneme başladıkları için heyecanlı olduklarını sözlerine ekledi.

Bartın

Bartın'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan lokantalar, sabahın erken saatinde yemek yapmak için mesaiye başladı.

Uzun bir aranın ardından belirlenen kurallara göre iş yerlerini düzenleyen esnaf, müşterileriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturtulan müşterilere, iş yeri çalışanları maske, sosyal mesafe gibi kurallara uyarak hizmet veriyor.

Lokanta işletmecisi Hüseyin Kaya, yaklaşık 30 yıldır lokanta sektöründe hizmet verdiğini ve ilk kez böyle bir süreçle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kapalı kaldıkları süreci tadilat yaparak değerlendirdiklerini ve yeniden hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kaya, "İşletmelerimizin bugün itibarıyla açılabileceğinin açıklanmasıyla tüm personelimizle hazırlıklarımızı tamamladık. Masa ve sandalyelerimizi kurallara göre düzenledik. Kasa bölümümüze şeffaf kabin yaptık. Uzun bir aradan sonra lokantamızda müşterilerimize sabah çorbası servis edebilmenin heyecanını da yaşadık. Belirlenen kurallardan en ufak taviz vermemeye gayret ediyoruz. Hepimize hayırlı olsun." dedi.

Yine kentte bazı kafe ve çay bahçesi işletmecileri de ellerinde metreyle masa ve sandalye aralıklarını ölçerek iş yerlerini düzenledi.

Öte yandan vatandaşların, maskesiz sokağa çıkma yasağının devam ettiği kentte, kurallara uyduğu ve maske taktıkları görüldü.

Bartın Belediyesi hoparlöründen sık sık yapılan anonsla da, yeni bir döneme girilmesine karşın vatandaşların rehavete kapılmamaları, maskesiz sokağa çıkmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.

Karabük

Karabük'te, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) bugün itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Safranbolu Kaymakamlığı, kontrollü sosyal hayat kapsamında müze ve gezi evlerinin de kapılarını ziyaretçilerine açtığını duyurdu. Maskesiz girişlerin yasak olduğu gezi alanlarında sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek.

Lokanta işletmecisi Ramazan Yandı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şükürler olsun dükkanı açtık. Paket servis yapmıştık bu süreçte. Titizlikle çalışmaya devam edeceğiz. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Düzce

Düzce'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan restoran ve kafeler, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden hizmet vermeye başladı.

Kentteki kafe, restoran, kıraathane, pastane ve çay bahçesi işletmecileri, yayımlanan genelge ile belirlenen kriterler doğrultusunda iş yerlerinin kepenklerini açtı.

Esnaf, dezenfekte ettikleri işletmelerinde sabahın erken saatlerden itibaren müşterilerini beklemeye başladı.

İş yerleri, genelge çerçevesinde oturma düzeni oluşturarak aynı anda belirli sayıda müşteri kabul ediyor. İşletmelere maskesiz müşteri alınmazken dezenfektan ile tek kullanımlık malzemeler kullanılmasına özen gösteriliyor.

Kocaeli

Kocaeli'de lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler faaliyetlerine başladı.

Kafeteryaların yoğun olduğu Kent Meydanı etrafındaki işletmelerde, masa ve sandalyelerini sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden düzenleyen işletmeciler, müşterilerine hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.

İzmit Belediyesince dezenfeksiyonları yapılan işletmeler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilk faaliyet günlerinin büyük bölümünü, bakım ve temizlik işlemlerine ayırdı.

İşletmeci Boğaçhan Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Ne zaman açılacağımız belli değildi, dünya da ne zaman düzelir, dört gözle bekliyorduk." dedi.

Tedbirin elden bırakılmadan sürecin atlatılmasının önemli olduğuna işaret eden Güneş, "Yine birçok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz, temizlik, düzenleme yapıyoruz. Umutlu olmak istiyoruz, zaman gösterecek. Süreci merak ediyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Ata Yetişken ise özellikle kafeterya ve restoranların faaliyete geçmesinin sevindirici olduğunu belirterek, sosyal mesafe kuralları gözetilerek bu tür işletmelerin desteklenmesi gerektiğini savundu.

"Halk olarak, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Biz bize yeteriz' kampanyasının ikinci adımını atmamız gerekiyor." diyen Yetişken, "Yerel işletmeleri mutlaka desteklemeliyiz. En azından bir çay ya da kahve içmek için bu tip işletmelere gelip hem kendimiz hem işletmeler için moral takviyesinde bulunmamız lazım. Bunun için sabahın ilk saatlerinde kafeler açılır açılmaz yakınımda bulunan bir kafeteryaya gelip özlediğim kahve keyfini yaşamak istedim." şeklinde konuştu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de restoran ve kafeler yeniden açıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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