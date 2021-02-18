KOCAELİ/KARABÜK - Regaip Kandili dualarla idrak edildi
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KOCAELİ/KARABÜK - Regaip Kandili dualarla idrak edildi

18.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 20:46

Kocaeli ve Karabük'te üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kocaeli ve Karabük'te üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Osmanlı dönemi yapılarından Fevziye Camisi ve Orhan Camisi'ne ilgi gösterdi.

Akşam ezanından itibaren tarihi camilere gelen vatandaşlar, namaz kılıp, dua etti.

Fevziye Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda, mevlit ve ilahiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Karabük

Karabük'te vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözeterek akşam ezanından itibaren camilere giderek namaz kıldı, dua etti.

Camilerde Kur'an-ı Kerim okuyup, mevlit ve ilahiler dinleyerek kandilin manevi atmosferini yaşayan vatandaşlara, program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

KOCAELİ/KARABÜK - Regaip Kandili dualarla idrak edildi
KOCAELİ/KARABÜK - Regaip Kandili dualarla idrak edildi
KOCAELİ/KARABÜK - Regaip Kandili dualarla idrak edildi
KOCAELİ/KARABÜK - Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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