Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Pazar yerindeki tezgahlar Polislerin HES kodu sorgulaması yapması Pazar yerindeki müşterilerin alışveriş yapması - Kocaeli Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açılan pazar yerlerinden biri olan Doğu Kışla'da oluşturulan giriş noktasında, vatandaşların ateşleri ölçülerek Hayat Eve Sığar (HES)...

Pazar yerindeki tezgahlar

Polislerin HES kodu sorgulaması yapması

Pazar yerindeki müşterilerin alışveriş yapması - Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açılan pazar yerlerinden biri olan Doğu Kışla'da oluşturulan giriş noktasında, vatandaşların ateşleri ölçülerek Hayat Eve Sığar (HES) kodları kontrol ediliyor.

Pazar yerinde tedbirlere uyulması konusunda anonslar yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş