Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Pazar yerindeki tezgahlar Polislerin HES kodu sorgulaması yapması Pazar yerindeki müşterilerin alışveriş yapması - Kocaeli Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açılan pazar yerlerinden biri olan Doğu Kışla'da oluşturulan giriş noktasında, vatandaşların ateşleri ölçülerek Hayat Eve Sığar (HES)...

Pazar yerindeki tezgahlar

Polislerin HES kodu sorgulaması yapması

Pazar yerindeki müşterilerin alışveriş yapması - Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde açılan pazar yerlerinden biri olan Doğu Kışla'da oluşturulan giriş noktasında, vatandaşların ateşleri ölçülerek Hayat Eve Sığar (HES) kodları kontrol ediliyor.

Pazar yerinde tedbirlere uyulması konusunda anonslar yapılıyor.

Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

Son Dakika | DİYARBAKIR 71 YAŞINDAKİ EŞİ TARAFINDAN 'KISKANÇLIK' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Son Dakika | DİYARBAKIR 71 YAŞINDAKİ EŞİ TARAFINDAN 'KISKANÇLIK' TARTIŞMASINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 13:15:17. #1.14#

title