Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valiliği koordinasyonunda, tedbirlere ilişkin denetlemelerini sürdüren emniyet ve jandarma ekipleri, özellikle toplu taşıma araçlarını ve işlek alanları kontrol ediyor.

Kent merkezinin yan sıra ilçelerde de maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekipler, iş yerleri, alışveriş merkezleri, market ve kamuya açık alanlarda da denetimlerini sürdürüyor.

Karabük

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kovid-19 konusunda belediye olarak bütün önlemleri aldıklarını, halkın yoğun kullandığı toplu taşıma araçlarında ve pazar yerleri gibi alanlarda dezenfeksiyon yaptıklarını söyledi.

Vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlılık beklediklerini vurgulayan Vergili, zabıta ekiplerinin de sürekli denetim yaptığını ifade etti.

Polis ve jandarma ekipleri de il genelinde oluşturulan noktalarda denetim yapıyor.

Kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yapan ekipler, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta bazı cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Zabıta ve polis ekipleri, caddelerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor. Kurallara uymayanlara idari para cezası uygulanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri de kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçerek kimlik ve HES kodu kontrolü gerçekleştiriyor.

Bartın

Bartın'da, kolluk kuvvetleri, yoğunluk oluşan yerlerde vatandaşları, sosyal mesafe ve maske kuralına uyma konusunda uyarıyor.

Polis ve zabıta ekipleri de pazar yeri girişinde oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşini ölçerek HES kodu sorgusu yapıyor.

Belediye hoparlöründen vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretlerinde bulunmamaları için uyarılıyor.

- Bolu

Bolu'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ve jandarma bölgesinde, maske, mesafe ve hijyen denetimleri devam ediyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda yürüttükleri denetimlerde, kurallara uymayanlara idari para cezası uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler