Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

23.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:26
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya kent merkezi ve ilçelerde Kovid-19 denetimlerinde emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Kolluk kuvvetleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentteki kalabalık bazı caddelere Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirilmesinin ardından Çark Caddesi'nde bu uygulamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da da aynı şekilde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Gülben Ergen Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Vitor Hugo Ryan Babel Lionel Messi Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:28:03. #1.14#
title