Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya kent merkezi ve ilçelerde Kovid-19 denetimlerinde emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri, iş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Kolluk kuvvetleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentteki kalabalık bazı caddelere Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirilmesinin ardından Çark Caddesi'nde bu uygulamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da da aynı şekilde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler