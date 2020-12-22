Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

22.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:48
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya kent merkezi ve ilçelerde toplu taşıma araçları ve taksiler denetlenirken, jandarma, polis ve zabıta ekipleri, iş yerleri ve kamuya açık alanlarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda vatandaşları ve esnafı uyardı.

Bolu'da, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve izinsiz seyahat ettiği belirlenen 82 kişiye jandarma ve polis ekiplerince 54 bin 732 lira para cezası verildi.

Zonguldak'ta polis ve zabıta ekipleri vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda ikazda bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yaptı.

Düzce'de, Vefa Sosyal Destek ekiplerince ihtiyaç sahiplerinin talepleri karşılandı. Belediye ekipleri kentin ana arterlerinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada eş, dost, akraba ziyaretleri yapanların ihbar edilmesi istendi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda daha duyarlı olunmasını gerektiğini belirtti.

Belediye hoparlöründen vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları için uyarıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Kendimizi virüsten koruyalım. Riskten uzak duralım. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, hayata tutunalım. Tedbirlerine uyarak birlikte başaracağız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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