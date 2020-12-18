Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemine ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı.

Vali Kaldırım, salgın kapsamında ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar ve denetimlerle ilgili kaymakamlardan bilgi aldı.

Kaldırım, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararların titizlikle uygulanması, özellikle en büyük bulaş kaynağı olan evlerdeki gün, program, etkinlik gibi her türlü buluşmanın engellenmesi, yaklaşan yılbaşına dönük tedbirlerin artırılması ve denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.

Bu zor sürecin hep birlikte hareket ederek atlatılacağını ifade eden Kaldırım, salgın süreci sona erene kadar vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek tedbirlere hassasiyetle uymalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayıp evde kalmaları gerektiğini kaydetti.

Öte yandan şehir genelinde ekipler tarafından çalışmalar ve denetimler devam ediyor.

Karabük

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine yönelik oluşturulan Salgın Denetim Ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Özellikle toplu taşıma araçları, pazar yerleri ve halkın yoğun kullandığı diğer alanlarda kontrollerini sıklaştıran ekipler; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarında kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, vatandaşların kurallara uyması için yaptığı çağrıları yineledi.

Gürel, yaptığı açıklamada, bütün uyarılara, virüsün yayılma hızına ve uygulanan cezai işlemlere rağmen hala ihlallerin yaşandığına dikkati çekti.

Karabük ve Safranbolu Belediyesi ekiplerince, kentin yoğun kullanılan alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada ateş, kuru öksürük, yorgunluk, solunum güçlüğü veya nefes darlığı, boğaz ve baş ağrısı, ishal, tat alma veya koku duyusunda kayıp gibi semptomlardan en az birinin görülmesi halinde acil olarak aile hekimliğine veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması istendi.

Öte yandan, kentte kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları için uyarılıyor.

Bolu

Bolu'da polis ekipleri ile bekçiler, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye ve cami hoparlörlerinden ise vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Sağlık ve Karaçayır mahallelerindeki pazar alanlarında polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Zonguldak

Kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanlarının yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını dezenfekte eden Zonguldak Belediyesi temizlik ekipleri, cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor.

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu banka önleri, marketler ve iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda ikazda bulunuyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında insanların ateşini ölçüyor, kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor.

Düzce

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin başkanlığında gerçekleştirilen aralık ayı AK Parti Belediye Başkanları İstişare Toplantısında, belediyeler aracılığıyla sosyal destek amaçlı bir çalışma yapılması kararı alındı.

Toplantıda, belediyelerin kiracısı olan iş yerlerinin kiralarını erteleme kararı alındı. Düzce Kahveciler Odası ile yapılan görüşmeler sonucunda odaya kayıtlı olan ve salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında iş yerini kapatan kahveci esnafına belediyeler aracılığıyla 1000 lira değerinde gıda yardımı yapılması kararlaştırıldı.

Öte yandan kent merkezinde ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Belediye hoparlöründen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapılmaması uyarılarında bulunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler