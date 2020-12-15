Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

15.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:41
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor. Ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Kent genelinde Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın koordinesinde yürütülen Kovid-19 denetimleri de sürüyor. İş yerleri, market ve pazar yerlerini ziyaret eden polis ve zabıta ekipleri, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un koordinesinde Vefa Destek Grupları, karantinadaki vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, sağlık sorunları olan vatandaşların rutin kontrollerini de yapıyor.

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından kamu kurum ve kuruluşları, periyodik olarak dezenfekte ediliyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekiplerince kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, cadde ve sokaklar belli aralıklarla yıkanıyor.

Polis ve zabıta ekipleri banka önlerindeki vatandaşlar ile iş yerlerindeki esnafı tedbirlere uyma konusunda uyarıyor.

Jandarma ve polis ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçüyor, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

Bolu

Bolu'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.

Polis ekipleri, 2 bin kişi sınırı getirilen İzzet Baysal Caddesi'ne giriş ve çıkışları denetlerken, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıyor.

Ayrıca ekipler tarafından taksiler, halk otobüsleri ve işçi servislerine yönelik de uygulama yapılıyor.

Bartın

Bartın'da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından il genelinde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina yurdu ile evinde izolasyona tabi tutulan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Karantinada olanların kişisel hijyenlerine katkı sağlamak amacıyla Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından temin edilen hijyen kitleri, İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralına uyma konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye hoparlöründen de vatandaşlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve eş, dost, akraba ziyaretleri yapmamaları yönünde uyarılıyor.

Karabük

Karabük'te ekipler tarafından vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerde, kontrol noktaları, iş yerleri ve işletmelerde kontroller aralıksız sürdürülüyor, maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirme yapılıyor.

Vali Fuat Gürel, trafiğe kapatılan ve 400 kişi ile sınırlandırılan Kemal Güneş Caddesi'nde HES kodu denetimine katıldı.

Ayrıca polis ve jandarma ekipleri, il merkezi ve ilçelerde oluşturulan kontrol noktalarında kimlik ve HES sorgusu yapıyor.

Karabük ve Safranbolu belediye ekipleri, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce

Düzce'de kentin en işlek noktalarına girişlerde vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, dezenfeksiyon çalışmalarına kentin muhtelif noktalarında devam ediyor.

Kent merkezinde kurulan pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlara belediye ekiplerince maske dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

İlgili Haberler

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Serdar Aziz Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:44:32. #1.14#
title