Son dakika haber... Vefa sosyal destek koordinasyon toplantısı yapıldı

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu, planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu, planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden ayrılma kısıtlaması nedeni ile vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getiren Vefa Sosyal Destek grupları, planlama ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Vefa sosyal destek hizmetlerine yeni soluk kazandırmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara çağrı beklemeksizin yerinde ulaşmak ve hizmet götürmek üzere Vefa Destek grubu il koordinatörü Cemal Keskin başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıya AFAD müdürü Ali Kartal, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ercan Öztürk, 112 Acil Çağrı Hizmetleri müdürü Okan Karaduman'ın da katıldığı toplantıda planlama ve koordinasyon üzerine konular görüşüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı