Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
02.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:54

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, sosyal yaşam alanları ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ederken, Büyükşehir Belediyesince maske üretimi sürüyor.

Öte yandan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde maske kullanımı ve tedbirlerin uygulanmasına ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Bakkallara Kovid-19 uyarı afişleri asılması

Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdardağan, Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında bakkallara yönelik hazırladığı özel rehberlerin dağıtımına başladıklarını duyurdu.

Rehberlerin dükkanlara asılması için çağrı yapan Akdardağan, "Hazırlanan afişlerde dükkanlarımızda uyulması gereken kurallar belirlenmiştir. Bu rehber afişleri, iş yerlerimizin girişlerine veya herkesin rahatlıkla görebileceği yerlere asmalıyız. Afişleri odamızdan dağıtmaya başladık. Asmayanlara, aykırı hareket edenlere ve zorunluluklara uymayanlara 250 liradan 1000 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Solaklar yolu üzerinde hizmet veren İzmit Mezbahası, salgın süresince ara vermeden çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye'nin en modern mezbahalarından olan kesimhanede, 100 kasap 7 gün hizmet veriyor.

Salgın sürecinde gerekli tedbirlerin alındığı İzmit Mezbaha binası, 4 bin 300 metrekare kapalı, 27 bin 500 metrekare açık alanda hizmet sunuyor.

Mezbahada, salgının başladığı tarihten itibaren 630 ton sığır eti ve 3,2 ton kuzu eti kesimi yapıldı.

Ayrıca kesim işlemi ve hattı, vatandaşlar için ayrılan salondan ve kurulan kamera sistemi ile ekranlardan canlı olarak izlenebiliyor.

Düzce

Düzce'de kentin işlek noktalarında polis ekiplerinin maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor. Ekipler, ihbarları değerlendirerek kuralların uygulanması için titizlikle hareket ediyor.

Asker uğurlamaları kapsamında kent genelinde araç konvoylarına ve terminalde yoğunluk oluşmasına izin verilmiyor.

Düzce Belediyesi ekipleri kent genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Belediye hoparlörlerinden koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların duyarlılığını sürdürmek için belirli aralıklarla anonslar yapılıyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda temizlik ekipleri kentteki ortak kullanım alanları ve çocuk oyun parklarını, çöp konteynerlerini, atık maske ve eldiven kutularını dezenfekte ediyor.

Ekipler ayrıca cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor.

Karabük

Karabük Valiliği, Kovid-19 ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Salgının yayılmasını önlemek amacıyla kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbarda bulunabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Karabük Belediyesi, 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlamasına karar verilen düğün salonlarında uyulması gereken kuralların, işletmecilere Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Haber
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Haber
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Haber
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Haber
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor Haber
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Süleyman Soylu Berat Albayrak Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor İrfan Buz Okan Buruk Ali Palabıyık Mete Kalkavan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Ankara Futbolcu Ak Parti
Şu an buradasınız: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 13:54:11. #1.15#
title