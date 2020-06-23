Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Sakarya, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tedbirler kapsamında kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ile zabıta ekipleri, kent genelinde maske denetimi yaptı. Kentin en işlek yerlerinden Çark Caddesi'ndeki denetimlerde kurallara uymayarak maske takmayanlara 900 lira idari para cezası kesildi.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplu taşıma araçları, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürlüğü bünyesinde kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından anbean kontrol ediliyor.

Sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı ve araç doluluk oranı şartlarına uymayan sürücülere UKOME tarafından anlık mesaj gönderiliyor.

Ayrıca kurallara uyulması için araç içerisindeki anons sisteminden yolcuklara yönelik sesli uyarı yapılıyor.

Kuralları ihlal eden ve maskesiz yolcu taşıyan şoförler hakkında cezai işlem uygulanıyor.

Şoförlerin uyarısına rağmen maskesiz olarak araca binmekte ısrar eden yolcular da tespit edilerek emniyet birimlerine iletiliyor.

Barınma Merkezinde kalan vatandaşlara sağlık eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezlerinde bulunanlara Kovid-19 salgınına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklara karşı vücut direncini ve akciğer kapasitesini artırmak amacıyla eğitim verildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünde görevli uzman personel tarafından verilen eğitimlerde, enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri, Kovid-19 salgınına bağlı olarak ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı yaşanması durumunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Günlük yaklaşık 160 vatandaşa hizmet verilen merkezlerde ayrıca yangın mağduru ve evleri onarımda olan ailelere de ev ortamında sıcak bir yuva sağlanıyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Zabıta ve polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Temizlik ekipleri de çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ortak kullanım alanları ile çocuk parklarında da dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte son günlerde Kovid-19 pozitif sayılarının arttığını, tedbirler konusunda daha dikkatli olunmasını gerektiğini söyledi.

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin her türlü çalışmayı yaptığını, kurumlar olarak bütün önlemleri aldıklarını ifade etti.

Karantina altına alınan Cumayanı köyünde sıkı tedbirlerin uygulanacağını vurgulayan Gürel, köye her tülü desteğin verildiğini aktardı.

Maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan Gürel, kolluk kuvvetlerinin aksi tespit edildiğinde cezai işlem uygulayacağını kaydetti.

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kontrollü normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayan lokanta, restoran, kafeterya, pastane, börekçi, tatlıcı ve içerisinde yeme içme hizmeti sunulan iş yerlerini "Kovid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi"nde yer alan kurallara göre denetlemek amacıyla denetim ekipleri oluşturulduğu anımsatıldı.

Açıklamaya göre, ilde son günlerde rehberde yer alan kuralların ihlal edildiği belirlendi. Lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile konaklama tesisleri, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerle Denetim Komisyonunun koordinesinde haftada en az 2 kez denetlenecek.

Ayrıca akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerleri ise sorumluluk alanlarına göre polis veya jandarma ekiplerince sık sık denetlenecek.

Kaynak: AA