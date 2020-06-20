Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
20.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:32

Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu düşük seviyeye indi.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, personele yönelik "Salgın Sonrası İşyerinde Motivasyon" eğitimleri düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle sürdürülen eğitimlerin ikincisine, yaklaşık 350 personel çevrim içi bağlanarak katıldı.

Eğitim öncesi açılış konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, belediye olarak salgınla mücadelede öncü bir çalışma izlediklerini belirtti.

Esnek çalışma modeline geçildiğini vurgulayan Gündoğdu, "Maske üretiminde de 1,5 milyona ulaştık ve sağlık personelimize verdik. Evlerine dönemeyen ve yurtlarda kalan sağlık personelimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Ulaşımla ilgili pek çok önlem aldık ve süreci yönettik." ifadelerini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekipleri, çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor.

Ayrıca kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları yapılıyor.

Bartın

Bartın Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, kahvehane ve kafelerde denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde yayımlanan genelgelere uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, işletmelerde sosyal mesafe, hijyen şartları, maske takılması gibi tedbirler incelendi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, halkın sağlığını tehlikeye atacak her türlü olumsuzluğun takipçisi olduklarını ve denetimlerin sadece kahvehane değil tüm iş yerlerini kapsayacak şekilde devam edeceğini belirtti.

Düzce

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde tesislerde incelemelerde bulunarak, alınması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulunuyor.

Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kurulan maske dikim atölyesinde çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Günlük ihtiyaca göre dikimi gerçekleştirilen maskeler, vatandaşlara ve kuruluşlara dağıtılıyor.

Öte yandan, LGS sınavı sırasında okulların yakınlarında ses yapan vatandaşları polis ekipleri uyarıyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde drone ile uçuşlar gerçekleştirerek öğrencilerin sınav motivasyonlarını bozacak kişi ya da kişileri tespit ediyor. Sorun görülen bölgelere polis ekipleri sevk ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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