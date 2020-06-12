Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Karabük Kent Meydanı'nda cuma namazı kılınmasının havadan görüntüsü (drone kamera) Polislerin seccade ve maske kontrolü yapmasından görüntü Vatandaşların cuma namazı kılmasından görüntüKARABÜK - Karabük Belediyesi, kent merkezi ve mahallelerde özellikle yoğun kullanılan alanlarda...

Karabük Kent Meydanı'nda cuma namazı kılınmasının havadan görüntüsü (drone kamera)

Polislerin seccade ve maske kontrolü yapmasından görüntü

Vatandaşların cuma namazı kılmasından görüntü

KARABÜK - Karabük Belediyesi, kent merkezi ve mahallelerde özellikle yoğun kullanılan alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Yenice Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapanan Çıra pazarı Şehit Ömer Halisdemir Sosyal Tesisinin bakım ve temizliğinin tamamlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, tesisin kontrollü sosyal hayata uygun şekilde vatandaşların hizmetine hazır hale getirildiği belirtilerek, "Tesisimizde sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak, vatandaşlarımız rahatça piknik yapıp, vakit geçirebilecekler. Ayrıca tesisimiz tüm etkinlikler için de vatandaşlarımızın hizmetinizde olacak." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Safranbolu Belediyesi Kovid-19'a karşı ilçe genelinde sterilizasyon ve dezenfeksiyonun düzenli devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA