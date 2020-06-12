Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
12.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:10

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Tedbirler kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından üçüncü cuma namazı da belirlenen camilerde ve meydanlarda eda edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Ekipler vatandaşların yoğun kullandığı bölgeler ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ediyor, esnaf ve iş yerleri de zabıta ekiplerince denetleniyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamayı göre, Bilgievleri, 3D tasarım olarak hazırladıkları siperlikleri şimdi de YKS ve LGS'de görev alacak olan polis ve eğitmenler için üretmeye başladı.

Daha önce sağlık çalışanları için Bilgievleri tarafından 3D tasarım olarak hazırlanan siperlikler, bu sefer Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİLSEM ortaklığında LGS'de görev alacak personel için üretiliyor.

Bilgievlerinde üretilen siperlikler, ücretsiz bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırılacak.

- Karabük

Karabük Belediyesi, kent merkezi ve mahallelerde özellikle yoğun kullanılan alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Yenice Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapanan Çıra pazarı Şehit Ömer Halisdemir Sosyal Tesisinin bakım ve temizliğinin tamamlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, tesisin kontrollü sosyal hayata uygun şekilde vatandaşların hizmetine hazır hale getirildiği belirtilerek, "Tesisimizde sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak, vatandaşlarımız rahatça piknik yapıp, vakit geçirebilecekler. Ayrıca tesisimiz tüm etkinlikler için de vatandaşlarımızın hizmetinizde olacak." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Safranbolu Belediyesi Kovid-19'a karşı ilçe genelinde sterilizasyon ve dezenfeksiyonun düzenli devam ettiğini duyurdu.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Maske takmanın zorunlu hale geldiği kentte zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Temizlik ekipleri ise çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli dezenfekte ediyor. Ayrıca Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, okul bahçelerinde dezenfekte ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Düzce

Düzce Valiliği vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda kentin her noktasına reklam panolarına astığı afiş ve yazılarla uyarıyor.

Düzce Belediyesince üretilen tek kullanımlık maskeler, kent sakinlerinin evlerine kadar ulaştırılıyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuklara ulaşılıp çeşitli hediyeler veriliyor.

Yeni normalleşme sürecinin ikinci haftasında kentte alınan tedbirler sıkı bir şekilde uygulanarak sosyal hayatı düzenleme ve denetleme çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar kapsamında kahvehane ve lokantalarda denetim yapılıyor.

Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde ise belediyeler vatandaşların normalleşme sürecine adaptasyonu için çalışmalar yürütüyor. Zabıta ekiplerince iş yerlerinde esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara kurallar tekrar tekrar anlatılıyor, maske ve sosyal mesafenin önemi vurgulanıyor.

Bolu

Bolu'nun en işlek noktası İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman ve Karaçayır parklarında, polis, bekçi ve zabıta ekiplerince maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları kontrol ediliyor. Bireyler bu konularda ekipler tarafından uyarılıyor.

Cuma namazının cami dışında kılınması nedeniyle polis ve bekçiler belirlenen alanlarda kontrol yaptı.

Vatandaşların namaz esnasında sosyal mesafe kurallarına uyarak maske taktığını kontrol eden ekipler, ayrıca namaz kılınacak alana girişlerde ateş ölçümü gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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