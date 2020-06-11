Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
11.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:18

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı bölgeler ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ediyor, esnaf ve iş yerleri de zabıta ekiplerince denetleniyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7-35 yaş arası özel gereksinime ihtiyacı olanlara hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğretmenleri, normalleşme sürecinde ziyaret ettikleri öğrenci ve velileri bilgilendirdi.

Öğretmenler ziyaretlerde, öğrenci ve velilere Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğünün yayınladığı genelge hakkında bilgi verdi.

Salgının Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart'tan itibaren faaliyetine ara verilen Merkezde yaklaşık 107 öğrenci eğitim alıyor.

El sanatlarından müzik ve seramik atölyelerine, yiyecek-içecek hizmetleri eğitiminden seracılık, mental aritmetik, okuma-yazmaya kadar pek çok konuda eğitim verilen Merkez, salgın sürecinde faaliyetlerine online devam etti.

Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığını korumak için ilçe genelinde geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan birçok işletme ve alanda, yeniden açılmaları üzerine dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi, 27 ve 28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, ilçedeki okulları dezenfekte ediyor.

Bartın

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde Yalı mevkisindeki kafelerde denetim yapıldı.

Masa ve oturma düzeni, hijyen ve maske gibi konularda denetim gerçekleştiren ekipler, işletme sahiplerine açılış-kapanış saati, kapasiteye göre belirlenen müşteri kabulü konularında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, "Halkımızın sağlığıyla ilgili her türlü tedbiri almaya gayret ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Düzce

Düzce Valiliğince alınan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Mengencik köyüne giriş çıkışların 14 gün boyunca kontrollü sağlanmasına ilişkin kararın ardından, jandarma ekipleri tarafından denetim yapılıyor.

Köyde Kaynaşlı Belediyesince dezenfeksiyon yapılarak vatandaşlara maske dağıtıldı.

Polis, zabıta ve jandarma ekipleri, "yeni normal" uygulamaları kapsamında kurum ve işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Şehrin en işlek noktası İstanbul Caddesi'ndeki kontrol noktalarında Türk Kızılay Düzce Şubesince maske dağıtılıyor. Sokağa maskesiz çıkma yasağına vatandaşlar büyük oranda riayet ediyor.

Kent genelinde asılan afişlerde, Kovid-19'a yönelik mesajlara yer verilerek, farkındalık oluşturuldu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, 8 bin 65 yaş üstü, 2 bin 20 yaş altı ve 90 bin 20-65 yaş grubu olmak üzere toplam 100 bin vatandaşı telefonla tek tek aradı.

Vatandaşlara bu süreçte alınması gereken önlemler kapsamında maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılar yapıldı.

Düzce Belediyesi Belediye Meslek Edindirme Kursları koordinatörlüğünde kurulan atölyede üretilen maskeler, sanayi esnafına dağıtıldı.

- Bolu

Bolu'nun en işlek noktası İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman ve Karaçayır parklarında, polis, bekçi ve zabıta ekiplerince maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları kontrol ediliyor. Vatandaşlar, bu konularda ekipler tarafından uyarılıyor.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun kent girişinde polis ile sağlık ekipleri tarafından oluşturulan kontrol noktasında denetimler aralıksız sürüyor.

Polisler araçlarda maske ve sosyal mesafe denetimi yaparken, sağlık ekipleri de sürücü ile yolcuların ateşini ölçüyor.

Karabük

Karabük Valiliği, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yeniden çalışmalarına başladığını duyurdu.

Vali Fuat Gürel, normalleşme süreci kapsamında, tekrar faaliyete geçen restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve yeme-içme hizmeti sunulan işletmelerin yer aldığı iş yerlerini gezerek, "kontrollü sosyal hayat" uyarısında bulundu.

Karabük Belediyesi, kent merkezi ve mahallelerde özellikle yoğun kullanılan alanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde testleri pozitif çıkanların sayısında artış gözlendiğini, bunun kent dışından gelen vatandaşlardan kaynaklandığını, tedbirlerin tamamen bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, "kontrollü sosyal hayat"a uyulmasını istedi.

Normalleşme sürecinde çalışmalarına başlayan iş yerlerini ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, son bir haftada Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla 827 vatandaşın ihtiyaçlarının giderildiğini bildirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, normalleşme sürecine yönelik muhtarlarla toplantı yaptı.

Ayrıca Safranbolu Belediyesi, koronavirüse karşı ilçe genelinde sterilizasyon ve dezenfeksiyonun düzenli devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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