Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
08.06.2020 16:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:58

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Kentin farklı noktalarına ultraviyole dezenfektan tünellerinin yanı sıra bütün ilçelerde ve kent merkezinde olmak üzere dezenfektan noktaları oluşturuldu. Ayrıca belediye kamu kurumlarının girişlerine ikişer el dezenfektanı ünitesi konuldu.

Ekipler, kentte belirli alanlar ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ediyor, esnaf ve iş yerleri de zabıta ekiplerince denetleniyor.

Kentte belediye ekiplerince ücretsiz maske dağıtımları sürerken, şu ana kadar bir kısmı bağış bir kısmı öz kaynaklar ve bir kısmı da belediyenin kendi üretimi olan yaklaşık 3 milyon maske ücretsiz dağıtıldı.

Düzce

Düzce Valiliği, kentte faaliyet gösteren kurum ve işletmelerin yeni normalleşme sürecinde uygulaması gereken kuralları kamuoyuyla paylaşma devam ediyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların temiz bir çevrede yaşaması için şehrin her noktasında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye tarafından üretilen maskeler semt pazarlarında zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı sahalar, 9. Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürü Koray Sunamak ve Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek tarafından denetlendi.

Sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konularında ziyaretçiler ve işletmeciler bilgilendirilerek uyarılar yapıldı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Maske takmanın zorunlu hale geldiği kentte zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Temizlik ekipleri de çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ortak kullanım alanları ile çocuk parklarında da dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle belirlenen spor dallarında, sosyal mesafeye uyularak ve önlemler alınarak antrenmanlara başlamaya karar verildi.

Kağıtspor bünyesinde faaliyet gösteren güreş, judo, karate, tekvando gibi temasa dayalı branşlarda milli seviyede sporculara kendilerine belirlenen gün ve saatlerde güç antrenmanı yapmak üzere açık havada bulunan antrenman sahalarını kullanacak.

Kulüp tarafından alınan önlemlerle milli seviyede sporcuların antrenmanlara katılmalarına onay verildi. Antrenmanlarda sosyal mesafeye ve hijyene önem verilecek.

Salon girişlerinde antrenörler tarafından belirlenenlerin dışındaki sporcular içeri alınmayacak. Antrenmana, alan büyüklüğüne göre belirlenen sayıda sporcu alınacak.

Altyapıya verdiği önem sayesinde dünya şampiyonları yetiştiren Büyükşehir Kağıtspor, altyapı grupları için de özel program hazırladı. Program kapsamında sporcular gruplar halinde antrenörleriyle internet üzerinden yapılan canlı yayınlarla uzaktan antrenmanlara başlayacak.

Karabük

Safranbolu'da Kovid-19 nedeniyle uzun süredir yapılamayan pazartesi duaları başladı.

Belediye Başkanı Elif Köse, Karıt Sanayi esnafını ziyaret ederek maske dağıtımı yaptıktan sonra sosyal mesafe kuralına uygun şekilde esnafla duaya katıldı.

Esnaf ziyaretinin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin minibüsleri dezenfekte etme çalışmalarını izleyen Köse, ardından minibüs şoförlerine maske dağıtıp sorunlarını dinledi.

Bartın

Bartın Belediyesi seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından şehirlerarası otobüs terminalindeki temizlik ve kontrollü sosyal yaşam tedbirlerini artırdı.

Tedbirler çerçevesinde merdiven korkulukları, kapı kolları gibi elle temas edilen bölgeler hijyeni sağlamak amacıyla dezenfektan maddelerle silinirken terminal içi ve yolcu bekleme alanları da dezenfekte ediliyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından şehirlerarası otobüs terminalinde herhangi bir olumsuzluğun oluşmaması için bina içi ve dışında ekiplerin devamlı olarak dezenfeksiyon işlemi yürüttüğünü bildirdi.

Akın, "Kovid-19 salgını nedeniyle hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamamasını arzu ediyor, bu yönde de tedbir amaçlı çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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