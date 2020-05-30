Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
30.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:06

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Hafta sonu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, her eve maske dağıtıyor.

Belediyenin Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ve Vefa Sosyal Destek Grupları da ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığıyla zabıta ekipleri de açık olan işletmelere karşı denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgının başladığı günden bu yana hasta olan vatandaşları iyileştirmek için sağlık çalışanları yoğun emek harcadı.

Salgın nedeniyle evlerine gidemeyerek otel ve yurtlarda kalan sağlık çalışanlarına, ücretsiz toplu taşıma hizmeti verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, resmi sosyal medya hesaplarından duyurduğu karar ile verilen bu desteği 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattı.

Zonguldak

Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklarda Zonguldak Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan ekipler, sokak hayvanları için de şehrin belirli noktalarına mama bırakıyor.

Karabük

Karabük'te, Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son 1 haftada köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan bin 45 vatandaşın banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığını bildirdi.

Safranbolu Belediyesinin, 1 Haziran'da açılacak restoran ve kafelerde dezenfeksiyon çalışması yaptığı belirtildi.

Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor.

Kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında da polis ve sağlık ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.

Ayrıca kentte cumartesi günleri Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan halk pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimler yapılıyor.

Bartın

Bartın'da emniyet ve zabıta ekipleri gün boyu gerek açık alanda gerekse iş yerlerinde sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Bartın Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yem bırakılıyor.

Düzce

Düzce'de şehir merkezinde bulunan İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Avni Akyol Parkı, Anıtpark Meydanı'nda polis ekipleri vatandaşların geçişine ateşlerini ölçerek izin veriyor.

Ekipler, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları ve maskelerini takmaları için denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ekipleri mahalle, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesinin kurduğu maske atölyesinde üretilen maskeler, Düzce OSB'de faaliyet gösteren fabrikaların yöneticilerine teslim edildi. Maskelerin fabrikada çalışan işçilere dağıtılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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