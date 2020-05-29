Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
29.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:25

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ortak kullanım alanlarını sürekli dezenfekte eden ekipler, maske dağıtımı yapıyor.

Öte yandan, belediyenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi ekipleri, yaşlıların talepleri doğrultusunda ilaç temini, fatura ödemesi, maaş çekimi gibi çeşitli hizmetleri karşılıyor, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve sıcak AŞ ulaştırıyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkamayan yaklaşık 21 bin ailenin alışveriş ve diğer tüm ihtiyaçları karşılandı.

Koronavirüs salgınına karşı vatandaşların sağlığı için birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, salgın günlerinde, kentte yaşayanların maddi ve manevi yanında oluyor.

Kocaeli genelinde binlerce aileye erzak ve hijyen paketleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca salgının başladığı ilk günden bu yana sokağa çıkamayan ve 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi'nden talep oluşturan yaklaşık 21 bin ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki "Geniş Ailem" ekipleri, talep eden vatandaşların alışveriş ihtiyacını giderdi.

Ekipler, kentte dezenfeksiyondan erzak kolisi dağıtımına kadar vatandaşların birçok ihtiyacı için görevi sürdürüyor.

Bu kapsamda ekmek, market alışverişi, eczaneden ilaç temini, maaş çekimi, süt, bebek bezi, bebek maması, medikal malzeme alımı, kırılan gözlük camının tamiri, engelli vatandaşların oksijen tüpünün değiştirilmesi, kırılan bastonun onarımı, fatura ödeme gibi daha birçok konuda yardım yapıldı.

Bartın

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki kavşak suyu çeşmelerinden su dolduran vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yapıyor.

Yine ekiplerce pazar yerinde tezgahlar arası mesafe, sosyal mesafe ve maske takılması konusunda uyarılar sürdürülürken, insanların ortak kullanım alanları başta olmak üzere birçok noktada dezenfeksiyon gerçekleştiriliyor.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede normalleşme sürecinde, tedbirler alınarak bugün yeniden cemaatle namaz kılınmaya başlanacağı belirtildi.

Kentte namaz kılınacak açık alanların belirlenerek hazırlıkların tamamlandığı bildirilen açıklamada, ancak havanın yağışlı olması nedeniyle bazı camiler ile kapalı pazar yeri alanlarının sosyal mesafeye uyularak kullanılacağı kaydedildi.

Karabük'te Vefa Sosyal Destek grupları ve belediye ekipleri aracılığıyla, il merkezi ve ilçelerde evlerinden çıkamayanlar ile ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor.

Öte yandan, il ve ilçe belediyelerinin maske üretimi, iş yerleri denetimi ve hijyen çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor.

Kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında da polis ve sağlık ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.

Ayrıca kentte cuma günleri Karaçayır ve Sağlık mahallelerinde kurulan halk pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimler yapılıyor.

Diğer taraftan, uzun bir aradan sonra yeniden kılınacak cuma namazı için cami önlerinde önlemler alındı.

Bolu Valiliği tarafından namaz kılınması için belirlenen alanlarda temizlik çalışmasının yanı sıra sosyal mesafe ayarlaması yapıldı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, cadde ve mahallelerde yıkama çalışması yaptıktan sonra çöp konteynerleri ile maske ve eldiven kutularını dezenfekte etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Haber
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fabrikada patlama: 2 işçi yaşamını yitirdi
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde
Heveslilerini üzecek haber! Uzmanlar dün akşam düşen gök taşının maddi değerini paylaştı
Heveslilerini üzecek haber! Uzmanlar dün akşam düşen gök taşının maddi değerini paylaştı
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında...
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Ayça Varlıer Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Mete Gazoz Ergin Ataman Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Silah Karar Kabine Haziran
Şu an buradasınız: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 12:28:29. #1.14#
title