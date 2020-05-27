Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaştırma ekipleri, Ramazan Bayramı ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından da sağlık çalışanlarına yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Vatandaşların, ikamet ettikleri adreslerden görev yaptıkları sağlık kuruluşlarına ulaşımlarını sağlayan ekipler, sosyal mesafenin korunmasını sağlayarak virüsün yayılmasına karşı önemli rol oynuyor.

Öte yandan Adapazarı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde beslenme ihtiyaçları giderilemeyen sokak hayvanlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri, paydaş dernek, kulüpler ve hayvanseverlerle özellikle kırsal alanlardaki bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yem dağıttı.

Düzce

Düzce'de şehir merkezinde bulunan İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Avni Akyol Parkı, Anıtpark Meydanı'nda polis ekipleri vatandaşların geçişine ateşlerini ölçerek izin veriyor.

Ekipler, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları ve maskelerini takmaları için denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ekipleri mahalle, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü ise koronavirüs salgını nedeniyle görevlerinin başından ayrılamayan sağlık çalışanları için kadınlar tarafından gönüllü olarak hazırladıkları atıştırmalıkları, sağlık görevlilerine ulaştırdı.

Kocaeli

Kocaeli'de, Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık tarafından 29 Mayıs tarihi itibarıyla cuma namazının kılınması uygun görülen 70 camide temizlik çalışması başlatıldı.

Körfez'de camiler dışında açık alanda cuma namazının kılınması kararlaştırılan 7 farklı noktada da hazırlıklar yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerde ve belirlenen 7 farklı noktadaki açık alanda da dezenfekte çalışması yürüttü.

Sabunlu suyla cami içleri temizlenirken, oturma grupları ve yeşil alanlar da elden geçirildi.

Buna göre, Çamlıtepe Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, Yukarı Hereke Anadolu İmam-Hatip Lisesi Bahçesi, Tütünçiftlik Kültür Merkezi Önü, Esentepe Çelik Sanayi Ortaokulu, Atalar Türk Kahvesi Önü, Hereke Sümer Cami otoparkı önü ve Sevindikli Mahallesi Cami önünde cuma namazı eda edilecek.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce çocuk oyun parklarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı, çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutuları dezenfekte edildi.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Kovid-19 sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara destek olan görevlilere teşekkür etti.

Gürel, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın başta ekmek olmak üzere bütün ihtiyaçlarını gideren, vali yardımcıları, mahalle ve köy muhtarları, tarım müdürlüğü, odalara, fırıncılara, jandarmamıza, polisimize, belediye zabıta ekiplerimize ve vefa sosyal destek ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Gürel ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ederek mücadeleye destek olan halka da teşekkür etti.

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Mayıs Cuma günü uygun görülen alan ve camilerde cuma namazı kılınabileceği bildirildi.

Buna göre Atatürk Şehir Stadyumu, Kemer Meydanı, Valilik bahçesi, İmam Hatip Cami ve Gecen Mahallesi Yeni Cami'de cuma namazı kılınabilecek.

Cuma namazını kılacak vatandaşların abdestlerini evlerinde almaları, seccadelerini yanlarında bulundurmaları ve maskelerini takarak namaz kılacakları alanlara gitmeleri istendi.

Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. İlde alınan maskesiz sokağa çıkmama kararının ardından maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar ikaz ediliyor.

Öte yandan, kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA