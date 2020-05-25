Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
25.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:27

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, her eve maske dağıtıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

Bolu

Bolu Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler, parklarda da temizlik çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, kentin 4 ana girişi ile ana caddeler üzerinde oluşturulan kontrol noktalarında uygulama yaparken, 44 mahallede ise yaya ve mobil devriyeler görev yapıyor.

Valilik ve Belediye Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek grupları ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ile diğer görevlilerinin ulaşımda zorluk çekmemesi için belediyenin toplu ulaşım araçları hizmet vermeye devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de boş kalan cadde, mahalle ve sokaklarda ekipler, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Karabük

Karabük Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

İl ve ilçe belediyeleri, kısıtlama kapsamında bulunmayan gıda üretimi alanlarında denetimlerini sürdürüyor, kent merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Ekipler ayrıca sokak hayvanları içinde belirli noktalara su ve yem bırakıyor.

Vefa Sosyal Destek grupları da sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Düzce

Düzce'de polis ekipleri cadde ve sokaklarda sürekli ring halinde bulunarak kurallara uymayan ve izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguluyor.

Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri ise ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerini karşılıyor.

Belediye ekipleri tarafından kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Belediyenin toplu ulaşım araçları, kısıtlama kapsamında sağlık çalışanları ile diğer görevlilerinin ulaşımda sorun yaşamamaları için hizmet veriyor.

Kocaeli

Kocaeli'de polis, jandarma ve zabıta ekipleri, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gezerek, kurallara uymayan vatandaşları uyarıyor, izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tedbirler kapsamında kentte dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Bartın

Bartın'da, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde cadde ve sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Bartın Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yem bırakılıyor.

Yine belediye itfaiye ekipleri de boş kalan cadde, sokak ve mahallelerde yıkama çalışması yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Haber
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
ABD, koronavirüsün Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam, polis kovalamacasının ortasında kaldı
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için dışarı çıkan yaşlı adam, Faslılar tarafından gasp edildi
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Kaza yapan sürücü, 'Gazeteciyim' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Ataizi Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Şehit Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 13:30:21. #1.14#
title