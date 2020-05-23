Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
23.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:29

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya'da polis ve zabıta ekipleri, ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Tedbirler kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesinin her eve maske dağıtımı devam ediyor.

Belediye ekiplerinin, durak, park ve sokakları dezenfekte ettiği görüldü.

Kocaeli

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında seyahat izin belgesi alan 66 yaşındaki İsmail Özkalaycıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince memleketine uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kaynakçı olan ve koronavirüs salgınının ardından getirilen yaş kısıtlamasıyla memleketine dönemeyen Özkalaycıoğlu, Belediyeye ait Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nde misafir edildi.

Merkezde 14 Nisan'dan bu yana kalan Özkalaycıoğlu, aldığı seyahat izin belgesiyle, Belediye ekiplerinin eşliğinde otogarın yolunu tuttu.

Özkalaycıoğlu, yaptığı açıklamada, Kocaeli'de kimsesinin olmadığını, salgın nedeniyle dışarıda kaldığını belirterek, "Allah razı olsun beni gelip Büyükşehir Belediyesinin barınma merkezine götürdüler. Barınmada kaldığım süre zarfında sağlıklı, düzenli, ilgili, saygılı bir çalışma hizmeti gördüm." dedi.

Zonguldak

Zonguldak'ta kısıtlamanın ilk gününde boş kalan cadde, mahalle ve sokaklarda Belediye ekiplerince dezenfeksiyon ve yıkama çalışması gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına mama bırakılıyor.

Düzce

Düzce'de cadde ve sokaklarda polis ekipleri sürekli ring halinde bulunarak, kurallara uymayan vatandaşları uyarıyor, izin belgesi olmayanlara cezai işlem uyguluyor.

Valilik, Türk Kızılay ve Belediye ekipleri ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak eksiklikleri gideriyor.

Öte yandan, Belediye ekipleri sokak ve caddelerde dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Karabük

Karabük Valiliği, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlara 20 milyon 488 bin 876 lira destek sağlandığını bildirdi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son bir haftada köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan bin 130 kişinin banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığını belirtti.

Bolu

Bolu'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gezerek, kurallara uymayan vatandaşları uyarıyor, izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguluyor.

Valilik ve Belediye Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek grupları ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak eksiklikleri gideriyor.

Bartın

Bartın'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Belediye ekiplerince sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına mama ve yem bırakılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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