Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
21.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:22

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları yapan belediye ekipleri, her eve maske dağıtımını sürdürüyor. Sakaryalılara evde kalmaları, dışarı çıkılması halinde ise kurallara uyulması çağrısı anons ediliyor.

Kocaeli

Kocaeli'de, Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 200 kişilik vefa destek ekibi Ramazan Bayramı öncesinde 45 bin haneye maske ve çikolata paketi dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu süreçte vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu maske üretimine devam ettiklerini belirtti. Şu ana kadar 300 bin maske ve hijyen seti dağıttıklarını vurgulayan Çiftçi, "Ramazan Bayramı'na kadar 45 bin hanemize de vefa ekiplerimizle birlikte ikinci tur maske ile çikolata dağıtacağız." ifadesini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri mahalle, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor, Vefa Destek Grubu ise bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. İlde alınan maskesiz sokağa çıkmama kararının ardından maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar ikaz ediliyor. Öte yandan, kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerinin denetimleri sürüyor. Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Karabük

Karabük Valiliği, koronavirüs salgınını önlemek ve toplum sağlığına olumsuz etkilerini minimum seviyeye düşürmek ve kontrollü sosyal hayata geçiş amacıyla marketler manavlar, kasap ve şarküteri gibi iş yerlerinin ekipler tarafından aralıksız denetlendiğini duyurdu.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret edip Vali Fuat Gürel'in selamlarını ilettiği ve çeşitli hediyeler takdim ettiği aktarıldı.

Gürel, yaptığı açıklamada, "Büyüklerimize maske dağıtımı gerçekleştirip yaklaşan Ramazan Bayramı için hazırlanan hediye paketlerini takdim edip ihtiyaçlarını gidererek hayırlı bayramlar temennisinde bulunduk." dedi.

Düzce

Düzce'de şehir merkezinde bulunan İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Avni Akyol Parkı, Anıtpark Meydanı'nda polis ekipleri vatandaşların geçişine ateşlerini ölçerek izin veriyor. Ekipler, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları ve maskelerini takmaları için denetimlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ekipleri mahalle, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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