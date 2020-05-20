Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
20.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:22

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Yürüyüş güzergahları ve otobüs durakları gibi alanları sürekli dezenfekte eden ekipler, maske dağıtımına da devam ediyor.

İlçe belediyeleri de yürüyüş güzergahları ve parklarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Kocaeli

Kocaeli Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, 22 Mayıs saat 24.00 ile 26 Mayıs saat 24.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarında yoğunluk olacağı gözönüne alınarak, esnafın ve müşterilerin mağduriyet yaşamaması için çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

Tedbirlerin yerine getirilmesi kaydıyla 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde çalışma saatlerinin 08.00-24.00 arasında olmasına, 22 Mayıs saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtlaması başlayacağı için o gün kapanış saatinin 23.30 olarak belirlenmesine karar verildi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekipleri, kullanılmış maske ve eldivenleri toplayarak, çöp konteynırlarını, atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Ayrıca ilaçlama ekipleri, mahallelerdeki çocuk parklarını dezenfekte etti.

Düzce

Düzce'de kentin normal zamanda en işlek noktaları olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Avni Akyol Parkı, Anıtpark Meydanı'nda polis ekipleri, vatandaşların geçişine, ateşlerini ölçerek izin veriyor.

Ekipler, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları ve maskelerini takmaları için denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı tutulan Kaynaşlı'daki halk pazarı bugün itibarıyla açıldı.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı için alınan tedbirlerin önemli olduğunu, uygulanması konusunda titiz davranacaklarını bildirdi.

Bayram süresince vatandaşların rahatı için her türlü çalışmanın yapıldığını ve 24 saat görevde olacaklarını anlatan Gürel, herkesin evde kalmasını istedi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer de sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını, gıda satışı yapan iş yerlerinin denetlendiğini belirtti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına bayramda da devam edileceğini, dezenfeksiyon çalışmalarının süreceğini, sokağa çıkamayanların ve ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerinin karşılanacağını kaydetti.

Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. İlde alınan maskesiz sokağa çıkmama kararının ardından maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar ikaz ediliyor.

Öte yandan, kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Ayrıca bugün sokağa çıkmasına izin verilen 14 yaş ve altı çocuklarla ilgili de zabıta ve polis ekipleri ek tedbirler aldı.

Dondurmacı, oyuncakçı ve diğer mağazaların önünde de sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, 22 Mayıs saat 24.00'ten itibaren Bolu'da da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsatarak, yaşanacak muhtemel yoğunluk sebebiyle berber, güzellik merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin çalışma saatlerinin 20-21-22 Mayıs günlerine özel 09.00-23.00 saatleri olarak belirlendiğini duyurdu.

Öte yandan Göynük ilçesinde faaliyet gösteren berberler, kuaförler ve taksi durakları da denetlendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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