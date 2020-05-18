Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, meydan, cadde ve sokaklarda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Her eve maske dağıtımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, istisna kapsamındaki görevlilere, ulaşım konusunda yardımda bulunuyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce 12 ilçede bulunan sosyal tesis, cami, Kur'an kursu, imam evi, köy konağı, eski okul ve muhtarlık binası, fırın tadilatları, şadırvan, yalaklı çeşme ile gasilhanelerin inşaatı ve tamiratı için malzeme yardımı ve bu yerlerin çevre düzenlemeleri yapıldı.

Köylerde ortak kullanım alanları için 4 aylık süreçte 600 bin lira değerinde malzeme yardımında bulunuldu.

Öte yandan, İzmit Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma sınırlaması sürecinde de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek yardımı yapıyor.

Ramazan dolayısıyla "iftarizmitbel.com" internet adresi üzerinden 15 lira karşılığında başlatılan iftar bağışlarının sayısı 11 bine yaklaştı.

Belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftar saatinden hemen önce sıcak yemek ulaştırılıyor.

Öte yandan, Kocaeli Bilim Merkezi ve 3 Boyutlu Destek Platformu gönüllüleri, siperlik üretmeye devam ediyor. Tedbir sürecinin başladığı günden bu yana üretilen 5 bin siperlik, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine ulaştırıldı.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin sıkı tutulduğunu, uygulamalara ilk günkü hassasiyetle devam edildiğini söyledi.

Kentin giriş ve çıkışlarında 24 saat denetim yapıldığını hatırlatan Gürel, ayrıca evden çıkamayan vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığını ifade etti.

Öte yandan, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi ortak kullanım alanlarını gün içinde dezenfekte eden Karabük Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda sıcak yemek de ulaştırıyor.

İl merkezi, Safranbolu, Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık belediyelerine bağlı ekipler de fırın ve gıda satan iş yerlerini denetleyerek, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler hakkında bilgilendirme yapıyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Ekipler, mahalle, cadde ve sokakları yıkamanın yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri ile oyun parklarında dezenfeksiyon yaptı.

Bolu

Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. Maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar ikaz ediliyor.

Öte yandan, kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerince denetimler sürdürülüyor.

Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyonu sürdürüyor. Ekipler, berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Düzce

Düzce'de kentin normal zamanda en işlek noktaları İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Avni Akyol Parkı, Anıtpark Meydanı'nda polis ekipleri vatandaşların geçişine ateşlerini ölçerek izin veriyor.

Ekipler, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları ve maskelerini takmaları için denetimlerini sürdürüyor.

Sokağa maskesiz çıkmanın yasaklanmasının ardından vatandaşların alınan karara riayet ettiği görüldü.

Düzce Belediyesi hoparlörlerden belirli aralıklarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar yapıyor.

Kaynak: AA