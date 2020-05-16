Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
16.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:39

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, virüs salgınına karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan dezenfekte uygulaması gece gündüz sürdürülüyor.

Ekipler, koordinasyonlu bir şekilde ilçe belediye ekipleriyle birlikte çalışmalarına devam ediyor.

Dezenfekte uygulamaları kamu kurumları başta olmak üzere insan sirkülasyonunun çok olduğu yerlerde yapılıyor.

Düzenli bir şekilde yapılan dezenfeksiyon işlemlerinde ekipler bir haftada gündüz bin 872, gece ise 1 bin 912 uygulama noktasına ulaştı.

Ekipler, 2 bin 588 ticari taksi, 2 bin 92 belediye aracı, 7 bin 100 emniyet aracı, 6 bin 79 özel servis ve minibüs, 4 bin 322 halk otobüsü olmak üzere toplamda 22 bin 191 araç dezenfekte etti.

Ayrıca 495 bina ve 160 kamu kurumunda dezenfekte işlemi yapıldı.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesince ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Ekipler, mahalle, cadde ve sokakları yıkamanın yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri ile oyun parklarında dezenfekte çalışması yaptı.

Karabük

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son bir haftada köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 933 vatandaşın banka, alış veriş ve eczane taleplerinin karşılandığı bildirildi.

Yenice Belediyesi ekipleri Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren ticari taksileri dezenfekte etti.

Bolu

Bolu genelinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor.

İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. Maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılıyor.

Öte yandan kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerince denetimler sürüyor.

Polis ekipleri maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler de kentin çeşitli yerlerinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Öte yandan, kentte cumartesi günleri Bahçelievler mahallelesinde kurulan halk pazarlarında da tedbirler sürüyor.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor, maske takmayanları uyarıyor.

Ayrıca kentte dünden itibaren geçerli olmak üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereğince ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi.

Polis ekipleri yolda maskeyi doğru takmayanları uyarıyor.

Türk Kızılay Düzce şubesi ekipleri Fildişi Sahili ve Liberya'dan gelerek Necla Pekolcay Yurdu'nda misafir edilen vatandaşlara yemek hizmeti veriyor. Ekipler ayrıca işinden ayrılan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırıyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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