Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
08.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:52

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, ortak kullanım alanlarını temizliyor. Belediye tarafından şehrin işlek caddelerinden olan Çark Caddesi'ne dezenfeksiyon tüneli kuruldu.

Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmaları ve pazar denetimleri sürdürülürken evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Ferizli Belediyesi ekipleri ise 11 Mayıs'ta hizmete girecek olan berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla 1500 kahvehane işletmecisine gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi. Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer, üyelerine gerçekleştirilen bu önemli destek için Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dikimevinde gönüllü kadınların ürettiği sayısı 100 bini aşan maskeler başta sağlık çalışanları, gerekli meslek grupları ve esnafa dağıtıldı. Belediye ekipleri, son olarak Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi ve Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi esnafının maske ihtiyacını karşıladı.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşi ölçüyor, maske takmayanları uyarıyor.

Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Gölyaka ve Çilimli belediyelerince kurulan maske atölyelerinde ise çalışmalar sürüyor. Ayrıca belediye ekipleri kentte dezenfeksiyon çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Kamu kurumları, toplu taşıma araçları ve halkın sık kullandığı caddelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, talep doğrultusunda da çalışmalar gerçekleştiriyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınları denetlemeyi sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisinin aldığı kararlara istinaden İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Halk Sağlığı Personeli ve Zabıta Müdürlüğü ile müşterek oluşturulan ekipler, fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yapıyor.

Bolu

Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bariyerlerin kaldırılmasının ardından polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin kontrol ve denetimleri devam ediyor. Yunus ekipleri ile yaya devriyeler tarafından caddede maske kontrolü yapılıyor. D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışları ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı girişinde de kontroller sürüyor. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordinesinde yapılan kontrollerde vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler tarafından kentte dezenfeksiyon çalışması sürüyor. Ayrıca Demokrasi Meydanı'na kurulan dezenfeksiyon tüneli de vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Türk Kızılay Bolu Şubesi de kentte maske dağıtımına devam ediyor.

Bolu ve Seben belediyeleri ile Türk Kızılay tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlar için iftar yemeği ve yardım kolisi hizmetleri sunuluyor. Belediyelerin aşevlerinde hazırlanan yemekler, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşların evlerine götürülüyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Ekiplerce, mahalle, cadde ve sokakların yıkanmasının yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Sokak hayvanları için de mama bırakıldı.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha önce il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan kararın 11 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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