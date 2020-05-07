Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
07.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:26

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler, ortak kullanım alanlarını temizlerken, Adapazarı Belediyesi ekipleri de ilçedeki berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Maske üretimini ve dağıtımını sürdüren belediye ekipleri, kent genelinde ihtiyaç sahibi yaklaşık 5 bin aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından gelen vatandaşların, karantina süresince kalacakları öğrenci yurtları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı çalışan ekipler tarafından dezenfekte ediliyor.

Vatandaşlar yurtlarda gönül rahatlığıyla 14 gün ayrı odalarda kalıyor. Eskiler, bu sürenin ardından evlerine uğurlanırken, yeni misafirler için odalar hazırlanıyor.

Bu kapsamda yurttaki masa, pencere kulpları, kapı, koridor, tuvalet ve diğer tüm mekanlar baştan aşağıya dezenfekte edilerek temizleniyor.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaptığı açıklamada, berber ve kuaför salonlarının 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağını hatırlatarak, alınan bu kararın ardından ilçedeki tüm berber ve kuaför salonlarının dezenfekte edilmesi için harekete geçtiklerini vurguladı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada, berber ve kuaför salonlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Bartın

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, il dışından kente girişlerde sınırlamanın sürdüğü ve tüm illerden kara yolu haricinde girişleri önlemeye yönelik olarak da tedbirler alındığı belirtildi.

Sınır hattında kara yolu dışında kalan tarla, ağaçlık, tepelik alanlarda güvenlik görevlileri tarafından 24 saat esasına göre gizli noktalarda gözetleme ve kontrol icrasına başlandığı ifade edilen açıklamada, köy ve tali yolları kullanarak kente kaçak şekilde giriş yapılmasının önlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda İstanbul'dan seyahat izin belgesiz olarak gelen bir kişinin arazi kesiminde yakalandığı, hakkında adli ve idari işlemlerin yapılmasının ardından 14 günlük karantina süresini tamamlamak üzere öğrenci yurduna gönderildiği kaydedilen açıklamada vatandaşların tedbirlere uymayanları ücretsiz 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak haber verilmesi istendi.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçmeye devam ederken, maske takmayanları uyarıyor.

Yığılca ilçesine 14 gün boyunca getirilen kısıtlama nedeniyle ilçeye giren araçlar, kontrol noktasından geçiriliyor. İlçede getirilen kısıtlamalara uymayan vatandaşlara cezai yaptırım uygulanıyor.

Düzce Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Gölyaka ve Çilimli belediyeleri tarafından kurulan maske atölyelerinde ise çalışmalar sürüyor.

Ayrıca belediye ekipleri kentte dezenfekte çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Kamu kurumları, toplu taşıma araçları ve halkın sık kullandığı caddelerde çalışmalarını sürüdüren ekipler, talep doğrultusunda da çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bolu

Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bariyerlerin kaldırılmasının ardından polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin kontrol ve denetimleri arttı. Ekipler tarafından caddede maske kontrolü yapılıyor.

D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışları ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı girişinde de kontroller devam ediyor.

Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordinesinde yapılan kontrollerde vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler tarafından kentte dezenfeksiyon çalışması sürüyor. Ayrıca Demokrasi Meydanı'na kurulan dezenfeksiyon tüneli de vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

Türk Kızılay Bolu Şubesi de kentte maske dağıtımına devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta normal zamanlarda yaya ve araç trafiğinin en işlek yerlerinden olan Gazi Paşa Caddesi'nde araç yoğunluğunun azaltılması için caddenin bazı giriş noktalarına bariyerler konuldu.

Zonguldak Belediyesi ekipleri mahalle ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, Vefa Sosyal Destek Grubu ve Türk Kızılay ekipleri de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Karabük

Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler tarafından gıda ve temizlik, garanti belgesi, sağlık ürünleri, market çalışma saatleri, maske, eldiven ve dezenfektan bulundurulması ile sosyal mesafe kuralı denetimlerinin her gün farklı bölgelerde devam ettiği belirtildi.

Denetimler kapsamında 364 firmada 616 ürünün denetiminin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde süpürme, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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