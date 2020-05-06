Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Şehir merkezine girişlerde yapılan trafik uygulamasından detaylar İzzet Baysal Caddesi üzerindeki tedbirler Bolu Demokrasi Meydanı'ndaki tedbirlerden detaylar BOLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Şehir merkezine girişlerde yapılan trafik uygulamasından detaylar

İzzet Baysal Caddesi üzerindeki tedbirler

Bolu Demokrasi Meydanı'ndaki tedbirlerden detaylar

BOLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde bariyerlerin kaldırılmasının ardından polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin kontrol ve denetimleri arttı.

Ekipler tarafından caddede üzerinde attıkları devriyeler esnasında maske kontrolü yapılıyor.

D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında da kontroller devam ediyor. Polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin koordinesinde yapılan kontrollerde vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler tarafından kentte dezenfeksiyon çalışması sürüyor.

Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından kentte maske dağıtımı devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri mahallelerde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları gerçekleştirirken Vefa Destek Grubu bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaynak: AA