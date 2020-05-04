Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
04.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:44

Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulaması aralıksız sürüyor.

Sakarya, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulaması aralıksız sürüyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, kent genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileriyle evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sakaryalılara evde kalmaları, dışarı çıkılması halinde ise kurallara uyulması çağrısı anons ediliyor.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçmeye devam ederken, maske takmayanları uyarıyor.

Yığılca ilçesine 14 gün boyunca getirilen kısıtlama nedeniyle söz konusu ilçeye giren araçlar, kontrol noktasında denetimden geçiriliyor.

Kentte görev yapan Vefa Sosyal Destek Gruplarına bağlı ekipler, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilenler ile ihtiyaç sahiplerine yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi ise İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla polis, jandarma, zabıta, İl Sağlık ve İl Ticaret müdürlükleri ile müşterek oluşturulan ekipler, il genelinde tüm işletmelerde, açılış kapanış saatleri, fahiş fiyat ve gıda ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile 20 yaş altı çocukları mutlu edebilmek, salgın tedbirleri nedeniyle oluşabilecek moral bozukluğunu önlemek amacıyla Vefa Sosyal Destek Grupları, Yığılca Kaymakamlığı koordinesinde görev yapıyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Salgınla mücadelede belli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Gürel, "Kazanımlarımızın artarak devam etmesi için kurallara uymaya devam edelim. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Çıkmanız gerekiyorsa sokakların kalabalık olmadığı saatleri seçin, maskenizi takın, hijyene dikkat edin ve sosyal mesafeyi gözetin. Allah'ın izniyle, aydınlık ve güzel günlere az kaldı. Biraz daha sabredelim." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kentin işlek caddelerinde vatandaşlara koruyucu maske dağıtıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, geçen hafta sonu vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldığını söyledi.

Safranbolu halkının Kovid-19 için alınan tedbirlere riayet ettiğini belirten Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın çoğunluğunun maske taktığı, sosyal mesafe kuralına uyduğunu görmek memnuniyet verici. Ancak dışarıya mecbur kalmadıkça çıkmamak gerekiyor. Zorunlu olarak dışarıya çıkan ve maske ihtiyacı olanlara yönelik Kaymakamlığımızca maske dağıtıyoruz. Önümüzdeki hafta toplamda 15 bin maske dağıtmayı planlıyoruz."

Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Tülümen, 30 öğretmen ve usta öğretici ile cerrahi maske üretimi çalışmalarına yeni makineyle hız verildiğini bildirdi.

Tülümen, üretilen maskelerin İl Sağlık Müdürlüğünce sterilizasyon işlemi yapıldıktan sonra paketlendiğini belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karabük Valiliğine ve ihtiyacı olan kurumlara teslim edildiğini dile getirdi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Zonguldak Belediyesi ekipleri cadde, mahalle ve sokakları dezenfekte edip yıkadı, sokak hayvanları için mama bıraktı.

Bolu

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir ay önce yaya giriş ve çıkışlarına kapatılan kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi, kontrollü olarak ve denetimler artırılarak yaya trafiğine açıldı.

Kentin giriş ve çıkışında oluşturulan kontrol noktasında ise ekipler vatandaşların ateşini ölçmeyi sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin kentte dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

Bartın

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Nisan'da karantina altına alınan merkeze bağlı Uğurlar köyünde karantina tedbirini kaldırdı.

Yine sosyal mesafe kuralına uyulması kaydıyla Bartın kapalı pazar yerindeki mevcut tezgahların geniş olmasından dolayı tezgah başına en fazla iki satış görevlisinin, il genelindeki diğer semt pazarlarında ise tezgah başına en fazla bir satış görevlisinin hizmet sunması kararı alındı.

Bu kararla tüm pazar yerlerinde tezgah başına en fazla iki müşteriye hizmet verilebilecek.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Manşet

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