Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
03.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:38

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile il Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan meydan, cadde ve sokaklarda yasaklara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ayrıca yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin çeşitli yerlerine mama bıraktı.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçmeye devam ederken, maske takmayanları uyardı.

Düzce Valiliğince, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yığılca ilçesinde giriş ve çıkışlara getirilen 14 günlük sınırlandırmayla ilgili ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, pazar alanında, vatandaşların güvenilir şekilde alışveriş yapabilmesi için maske, eldiven, dezenfektan dağıtımı ile "sosyal mesafe" uygulamalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri, "Evde kal" çağrısına uyarak evlerinden çıkmayan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve pide ulaştırıyor.

Kentte Kovid-19 ile mücadeleye katılan mesleki ve teknik liselerin ürettiği 5 bin 500 yüz koruyucu siperlikli maske, tüm sağlık kuruluşlarına, vefa destek ekiplerine, Düzce Belediyesine ve talepte bulunan kamu kurumlarına dağıtıldı.

Bolu

Bolu'da, koaranavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarında kontroller devam ediyor.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan ve Bolu kent merkezinden geçen D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında polis, jandarma ve sağlık ekiplerince koordineli olarak kontroller yapılıyor.

Denetimlerde, vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Öte yandan kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesinde de giriş ve çıkışlar bariyerlerle kontrol edilmeye devam ediliyor. Polis ekipleri maskesi olmayan ya da sokağa çıkması yasak olanlara cezai işlem uyguladı.

Kent genelinden Bolu Belediyesi ekiplerince dezenfeksiyon çalışmaları devam etti.

Türk Kızılay Bolu Şubesi ekipleri, kentte maske dağıtmayı sürdürürken, vatandaşlar eczanelerden de maskelerini aldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kentte maksimum hijyen sağlanması için kullanılmış maske ve eldivenler toplandı, mahalle, cadde ve sokaklarda da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları devam etti.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan halk pazarında Kovid-19 ile mücadele tedbirleri uygulanıyor.

Alınan tedbirler sonucu satış tezgahları arasında en az 3 metrelik mesafe kuralı, vatandaşların birbirine sosyal mesafeyi koruyacak uzaklıkta bulunması ve hijyenik önlemlerin alınmasına özen gösteriliyor. Sıkı denetim altında olan halk pazarları, emniyet, sağlık ve zabıta ekiplerince kontrol edildi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele tedbirlerinin aksatılmadan uygulandığını söyledi.

Son günlerde salgın karşısında verilen mücadelenin güzel sonuçlarına hep birlikte şahit olunduğunu belirten Ürkmezer, "Devletimizin aldığı tedbirlerin yanında vatandaşımızın duyarlılığı beklenileni gerçekleştirdi. Bu tabloya gölge düşürmemek için hep beraber alınan tedbirlere uyacağız. Pazar yerimizde maskesiz vatandaşımızın olmaması, pazarcı esnafımızın hijyene dikkat etmesi ve sosyal mesafeye riayet edilmesi, kurallara kayıtsız kalınmadığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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