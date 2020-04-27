Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
27.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:38

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından kamu binaları, pazar yerleri, fırınlar, nöbetçi eczaneler ile sağlık çalışanlarının konakladığı otel ve misafirhaneler düzenli olarak dezenfekte edilirken şehrin muhtelif noktalarına dezenfekte otomatları ile tıbbı atık kutuları yerleştiriliyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Vefa Sosyal Destek Grubunun 7 gün 24 saat görevi başında olduğunu söyledi.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yorulmadan çalışan bütün görevlilere teşekkür ederek, "Büyüklerimiz, kronik hasta vatandaşlarımız ile karantina altına alınan ve tedbir uyguladığımız yerlerdeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyorlar." dedi.

Öte yandan Valilik, sokakların boş halinin görüldüğü MOBESE görüntülerini paylaşarak, "Evde kal Türkiye" çağrısına uyulduğu için teşekkür mesajı yayımladı.

Safranbolu'da Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gıda satış ve üretim yerlerinin denetlenmesine devam ediliyor.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimleri artırdıklarını belirterek, "Salgına karşı milletimizin desteğiyle ile elde ettiğimiz bu güzel tablonun bozulmaması ve daha güzel sonuçlar için evde kalmaya devam edin." dedi.

Bolu

Bolu'da tedbirler kapsamında, normal zamanda kentin en işlek caddesi olan ve bariyerlerle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'nin giriş ve çıkışları polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Zabıta ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ekipleri tarafından Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'nde kurulan halk pazarında tedbir alındı. Pazara gelenlere ekipler tarafından maske veriliyor, esnafın ve pazara gelenlerin ateşi ölçülüyor.

Pazar yerinde yoğunluğun yaşanmaması için ekipler sık sık vatandaşları sözlü olarak uyarıyor.

Öte yandan kentin giriş ve çıkışında polis ekiplerince tarafından oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Bolu Valiliği ve Belediye Başkanlığına bağlı birimler tarafından kentte dezenfeksiyon işlemlerine devam ediliyor.

Mahalle, cadde ve sokaklardaki bireyleri Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere uyulması konusunda uyaran polis ekipleri, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan İstanbul Caddesi'ne girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ise caddeye giriş noktalarında maskesi olmayanlara maske veriyor.

Polis ekipleri insanları "sosyal mesafe" kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) koordinatörlüğünde üretilen maskeler pazar yerlerinde vatandaşlara dağıtıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını şehrin her noktasında devam ettiriyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkamayan 10 bin ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal izolasyon sürecinde vatandaşın sağlığı için birçok alanda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İl genelinde binlerce aileye erzak ve hijyen paketi dağıtıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca salgının ilk günlerinden bu yana sokağa çıkamayan 10 bin ailenin alışverişinin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Geniş Ailem ekiplerince yapıldığı kaydedildi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediye ekipleri mahallelerde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmaları gerçekleştirirken Vefa Destek Grubu bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kaynak: AA

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