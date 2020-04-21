Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Merkezi ses sisteminden vatandaşlara evde kalma ve tedbirlere uyma çağrısı yapılan Sakarya'da, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kentin ana arterleri, cadde, sokak ve halk otobüsleri gibi alanlar gün içerisinde dezenfekte ediliyor.

Ekipler, bazı noktalarda da maske dağıtımı yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sezonu kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, oyunları internet üzerinden tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor.

Şehir Tiyatroları personeli, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 14 adet "Aerosol Entübe Koruma Kutusu" alarak hastanelere ulaştırdı.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin farklı noktalarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi, kırsal mahallelerde ve ormanlık alanlarda sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personele hijyen eğitimi veriliyor.

Eğitimlerde sosyal mesafe kuralları, kişisel sağlık ve bakım, maske ve eldiven kullanımı ile çamaşır suyuyla ortam dezenfeksiyonu konularında bilgiler verildi. Eğitim sırasında sosyal mesafe kuralları göz önünde bulunduruldu.

Düzce

Düzce'de kentin işlek yerlerinden İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Valilik Meydanı giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan bariyerli kontrol noktasında vatandaşlara kimlik kontrolü yapılıyor.

Polis ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor. Ekipler, cadde üzerinde devriye gezerek anonslarla bireyleri evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Düzce Belediyesi ekiplerince kentin ana arterleri, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi alanlar gün içerisinde dezenfekte ediliyor.

Öte yandan Düzce Belediyesince ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi desteğinde bulunuldu.

Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün talimatıyla hazırlanan gıda kolilerini vatandaşlara ulaştırdı.

Bolu

Bolu'nun normal zamanda en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nin giriş ve çıkışında görev yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktasında polis, sağlık ve jandarma ekiplerince vatandaşların ateşi ölçülüyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler ise kentte dezenfeksiyon çalışmalarını sürüdrüyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi ekiplerinin kentte dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Ekipler, kullanılmış maske ve eldivenlerin toplayarak, çöp konteynırlarını, atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, il sınırlarındaki kontrol noktalarında incelemelerde bulundu.

Eskipazar Kaymakamı Emrah Bütün, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ile jandarma ve polis kontrol noktalarında denetimlerde bulunan Vali Gürel, uygulama noktalarındaki personele görevlerinde başarılar diledi.

Ayrıca Karabük Valiliğince ramazanda fırınlarda oluşacak yoğunluk için tedbir alındı.

Buna göre, 40 metrekare büyüklüğündeki fırınlarda sosyal mesafe dikkate alınarak çalışanlar haricinde en fazla 3 kişi bulunacak. Daha küçük fırınlarda ise çalışanlar haricinde içeride en fazla iki kişinin bulunmasına müsaade edilecek.

Öte yandan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, birinci etapta 3 bin 312 vatandaşın 1000 liralık yardımdan faydalandığı, ikinci etapta da 2 bin 744 kişiye daha yardımların ulaştırılacağı bildirildi.

Bartın

Bartın Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına el dezenfektanı stantları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadelede kişisel hijyen kurallarına uyulmasının önemli olduğunu vurgulayarak, su ve sabun bulunamayacak alanlara el dezenfektan stantları yerleştirerek vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Özellikle yayaların yoğun olduğu bölgelere el dezenfektan stantları yerleştirdiklerini aktaran Akın, sanayi sitesi esnafına da 3 bin maske dağıtıldığını kaydetti.

Kaynak: AA