Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Şehrin önemli kavşaklarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama yapan ekipler, kurallara riayet etmeyenlere idari para cezası kesiyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kent genelinde merkezi ses sistemi üzerinden vatandaşlara sık sık önlemler kapsamında evde kalmaları çağrıları yapılıyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgına karşı alınan önlemlerin sahada uygulanabilirliğini arttırmak için sıkı denetimler devam ediyor.

Zabıta ekipleri, emniyet güçleri, ilçe tarım ekipleri ve Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçe zabıtaları ile marketlerde denetimlerini sürdürüyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını da göz önünde bulunduran ekipler, oluşabilecek sosyal mesafe kuralı ihlalleri için gerekli denetimlerini sıklaştıracak.

Farklı kurumlardan ekiplerin katılımıyla yapılan denetimlerle genelge ve alınan kararların sahada uygulanması sağlanıyor.

Gebze bölgesindeki ilçeler kapsamında marketlerde yapılan denetimlerde haksız fiyat artışı (fahiş fiyat), satıştan kaçınma, hijyen kontrolü, iş yerlerinde çalışanların koruyucu maske ve eldiven kullanımı, hizmet sunulan iş yerinde en fazla kaç müşteri olması, market içerisinde müşterilerin arasına sosyal mesafe koyması ve market girişlerinde el dezenfektanı bulunması gibi birçok kuralın uygulanıp uygulanmadığı denetleniyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, mahallelerde dezenfeksiyon ve yıkama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği belirtilerek, Vefa Destek Grubu'nun vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı ifade edildi.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanan tedbir ve önlemleri yerinde görmek üzere Albay Karaoğlanoğlu Caddesi, Kemal Güneş Caddesi, Ankara Caddesi ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde bulunan kontrol noktasında incelemede bulundu.

Vali Gürel, yaptığı konuşmada, cadde ve sokaklarda insan hareketliliğinin azaltılması gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 ile mücadelede kapsamında il genelinde mahalle ve köylerde yürütülen tarama faaliyetleri ve filyasyon çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'yı ziyaret ederek Karabük Bilim ve Sanat Merkezi tarafından üretilen 150 yüz koruyucu siperlik maskeleri teslim etti.

Ayrıca, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, halk pazarının kurulduğu alanda denetimlerde bulundu.

Öte yandan, Safranbolu Belediyesi zabıta ekipleri de halk pazarlarına gelen kişilerin ateşini ölçtü, pazar esnafına maske dağıttı.

Düzce

Düzce'de kentin işlek yerlerinden İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Valilik Meydanı giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan bariyerli kontrol noktasında vatandaşlara kimlik kontrolü yapılıyor.

Polis ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor. Ekipler, cadde üzerinde devriye gezerek anonslarla bireyleri evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Düzce Belediyesi ekiplerince kentin ana arterleri, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi alanlar gün içerisinde sürekli dezenfekte ediliyor.

Bolu

Bolu genelinde koronavirüsle ilgili tedbirler devam ediyor.

Kentin en işlek yeri olan İzzet Baysal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından oluşturulan bariyerli kontrol noktasında vatandaşların kimlikleri kontrol ediliyor.

Maskesiz olan ve kurallara rağmen dışarı çıkanlarla ilgili cezai işlemler uygulanıyor.

Bolu Belediyesi ekiplerince kentin ana arterleri, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi alanlar gün içerisinde sürekli dezenfekte ediliyor. Geceleri ise itfaiye ekiplerince cadde ve sokaklar yıkanarak temizleniyor.

Kıbrıscık Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bu güne kadar 618 talep karşılandı.

Mudurnu ilçesinde ise belediye önderliğinde alınan hayvanları mamaları ilçede çeşitli mahallelerde hayvanların olduğu yerlere bırakıldı.

Kaynak: AA