Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Bolu'da, İl Pandemi Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında kentin en işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında başlatılan kontroller devam ediyor.

Bolu'da, İl Pandemi Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında kentin en işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında başlatılan kontroller devam ediyor.

Ekipler, caddeye girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece caddeye girmemesi konusunda uyarırken, işlerini yaparken maske ve eldiven takmalarını tavsiye ediyor.

Trafik ekipleri de şehir içinde sonu çift rakamla biten plakalı araçların geçişlerine izin verirken, tek olan sürücülere uyarılarda bulunuyor.

İl merkezinden ilçeler ve köylere gidişler de sürekli kontrol altında tutuluyor.

Ayrıca, ekipler, D-100 Karayolu ile Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine girişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücüleri ve yolcularında ateş ölçümü yapıyor.

Diğer taraftan Bolu Belediyesi, vatandaşların işlerini yapabilmek için evden çıkmamaları ve sosyal mesafenin az olması gereken kalabalık caddelere gitmemesi için çalışma başlattı.

Mobil hizmet aracı yapan belediye ekipler, mahallelerde vatandaşlara hizmet vermeye başlayarak, bazı işlemlerini buardan yapabilmesine imkan sağlıyor.

Bugün Sağlık Mahallesi'nde hizmet veren mobil hizmet aracının her gün farklı mahallede hizmet vereceği öğrenildi.

Kaynak: AA