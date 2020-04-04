Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
04.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:18
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Ayrıca kentin girişinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında, araçların geçişi denetlendi.
Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, gerekli belgeleri olmayanlara geçiş izni vermedi.
Kaynak: AA