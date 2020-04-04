Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Ayrıca kentin girişinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında, araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, gerekli belgeleri olmayanlara geçiş izni vermedi. Kaynak: AA