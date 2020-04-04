Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

04.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:51
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında D-100 kara yolunun Sakarya kesimi Esentepe mevkisinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi.

Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, gerekli belgeleri olmayanlara geçiş izni vermedi.

Vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran polisler, kontrol noktasında yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Kontrolün yapıldığı bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Tedbirlere uyulması ve zaruri olmadıkça evlerden çıkılmaması yönünde merkezi sistem üzerinden anonsların da yapıldığı kentte, marketlerin dışında birçok iş yeri kepenk açmadı.

Şehir merkezindeki park ve bahçelerde yoğunluğun önlenmesi ve sosyal mesafenin sağlanması amacıyla banklar ile dinlenme alanlarındaki oturma yerlerine şerit çekildi.

Kocaeli

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Kocaeli Ticaret Odasının kuyumcu, Türk Eczacılar Birliği 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odasının eczanelerin açılış kapanış saatlerine ilişkin talepleri görüşüldü.

Toplantıda, kent genelinde tüm kuyumcuların 6 Nisan'dan itibaren ay sonuna, tekrar talep edilmesi halinde mayıs sonuna kadar pazartesi ve perşembe günleri mesai saatlerinin 12.00-17.00 olmasına, diğer günlerde kapatılmasına karar verildi.

Ayrıca tüm eczanelerin 6 Nisan'dan itibaren pandemi süresince çalışma saatlerinin 09.00-18.00 olması kararlaştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçları, kurum binaları ve diğer birçok yeri düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Ayrıca kentin girişinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında, araçların geçişi denetlendi.

Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, gerekli belgeleri olmayanlara geçiş izni vermedi.

Düzce

Düzce Valiliğinin açıklamasında, Vefa Sosyal Destek gruplarının, vatandaşlara talepleri doğrultusunda maaş teslimi, alışveriş, gıda yardımı ve hijyen paketi dağıtımı yaptığı bildirildi.

Açıklamada, il merkezi ve ilçelerde hizmetlerine devam eden ekiplerin, 2 Nisan itibarıyla kent genelinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan toplam 6 bin 213 vatandaşa ulaştığı belirtildi.

Düzce Belediyesi ise Kovid-19 nedeniyle otobüslerin sefer sıklığının azaltılmasına yönelik düzenleme yaptı. Otobüsler için yeni sefer saatleri belirlendi.

Zabıta ekipleri de Konuralp bölgesi pazar yerinde denetimde bulundu.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kaymakamlarla video konferansla yaptığı toplantıda, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, pazartesi günü yollara çıkacak gezici hizmet tırında, su yüklemesinden vergi ödemelerine kadar birçok işlemin belediyeye gelmeye gerek kalmadan gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığımızın koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu Adliyesi tüm birimlerinin rutin dezenfeksiyonu yapıldı. Tüm önlemlere rağmen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın vurguladığı temas üzerine, temassız, izole ve mesafeli yaşamaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak'ta araç giriş çıkış yasağına ilişkin denetimler sürüyor.

Alaplı ilçesinde kentin giriş ve çıkışında polis ile jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu. Bariyerlerle kapatılan yolda, belirli istisnalar dışında şehre araç giriş çıkışına müsaade edilmiyor.

Ekipler, vatandaşların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yapıyor.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi de karantina altından olan Devrek ilçesi Velibeyler köyü Merkez Mahallesi'ndeki ailelere gıda ve temizlik yardımında bulundu.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısında, Zonguldak'ın özel durumunu ilettiklerini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımıza bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve hassasiyetleri için kentimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ereğli ilçesinde de belediye ekipleri tarafından 45 bin haneye ücretsiz maske, el dezenfektanı ve el sabunu dağıtımına başlandı.

Karabük

Karabük Belediyesi ekipleri, sebze ve meyve halini dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, yaptığı açıklamada, sebze ve meyve halinin yalnızca Karabük'e değil Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Çankırı gibi çevre illere de hizmet verdiğini kaydetti.

Ayrıca belediye ekipleri, şehir genelinde maske dağıtmayı sürdürdü.

Öte yandan, Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi'nde steril maske yapımına devam edildi. Üretilen maskelerin öncelik sırasına göre hastanelere, aile sağlığı merkezlerine ve esnafa dağıtıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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