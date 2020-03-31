Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Sakarya'da, kent girişinde polis ekiplerince sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.

Ayrıca toplu taşıma araçlarının izin belgelerini, yolcular arasındaki sosyal mesafeyi ve kimlikleri denetleyen ekipler, vatandaşları tedbirlere uyulması ve mecbur olmadıkça yolculuk yapılmaması konusunda uyardı.

Öte yandan, Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Kızılay Sakarya Şubesince, yurt dışından gelerek Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) 6 yurdunda karantinada kalan bin 749 vatandaş için üçü sıcak olmak üzere 4 öğün yemek hazırlanıyor.

Yurtların yemekhanelerinde büyük kazanlarda yapılan yemekler, hijyen kuralları çerçevesinde paketlenerek vatandaşlara ikram ediliyor.

Türk Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, AA muhabirine, misafirlere sıcak su ısıtıcılarıyla çay ve kahve ikramında da bulunduklarını söyledi.

Tiryaki, koronavirüs tedbirleri kapsamında 42 ildeki 63 yurtta, yurt dışından gelen misafirleri ağırladıklarını bildirdi.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı spor hocaları, "Evde Spor Yap Projesi" ile vatandaşların evlerine konuk oluyor.

Spor salonlarının tedbir amaçlı kapatılmasının ardından kısa videolar halinde hazırlanan paylaşımlarda, hocalar öncelikle evde yapılabilecek spor hareketlerini aktarıyor.

Spor hocalarının yaptıkları egzersizler, sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Bu sayede hem öğrencilerin hem de ailelerinin zinde kalması sağlanıyor.

Açma germe ile basit jimnastik hareketleri ve eğlenceli hayvan yürüyüşleri gibi egzersizlerle vatandaşlar hem eğleniyor hem de hareketsiz kalmıyor.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, koronavirüse karşı evlerinde kalan vatandaşların kesintisiz temizlik ve içme suyu ihtiyacını karşılamak ve altyapı hatlarının düzenli çalışmasını sağlamak için 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Bu arada, Kartepe Belediyesi zabıta ekipleri, marketler için yayımlanan genelgedeki önlemler hakkında bilgilendirme afişleri astı.

İlçede Alo Evlat Sağlık Kulübünün 65 yaş üstü vatandaşların alışveriş, maaş çekimi, ilaç yazdırmaları, fatura ödemeleri gibi hizmetleri de devam ediyor.

Başiskele ve Dilovası ilçelerinde, belediye ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının ihtiyaçları karşılanıyor. Ekipler, hayvanlar için gün boyu mama dağıtıyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince, konteyner yıkama aracı ile şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın talimatıyla, sokak hayvanlarına mama desteğinin düzenli şekilde devam ettiği bildirildi.

Çaycuma ilçesinde, halk eğitim merkezinde görevli usta öğreticiler, sağlık çalışanları için 20 bin maske üretimine başladı.

İlçe Halk Eğitim Müdürü Gökhan İncircioğlu, AA muhabirine, kurumun imkanlarını seferber ettiklerini ve MFA firmasından tedarik ettikleri ürünlerle çalışmalara başladıklarını belirtti.

Maskeleri yaklaşık iki hafta içinde devlet hastanesine teslim edeceklerini anlatan İncircioğlu, usta öğreticilerin gönüllülük esasına dayalı çalışmasıyla talepleri yerine getirmeye gayret göstereceklerini bildirdi.

Bolu

Bolu Belediyesi ekipleri, sabah şehrin en çok kullanılan alanları Kent Meydanı, İzzet Baysal Caddesi ve Demokrasi Meydanı'nda temizlik yaptı.

Özel dezenfektanlarla yapılan temizlik kapsamında, tüm sokak ve caddeler ile buralarda bulunan ağaçlar, çöp kutuları, şehir mobilyaları ve vatandaşların temas edebileceği diğer eşyalar yıkandı.

Ayrıca Seben Kaymakamlığının aldığı Hıfzıssıhha kararına istinaden, çarşamba günleri kurulan halk pazarının, ikinci bir emre kadar Bolu dışından gelen pazarcı esnafa engellendiği bildirildi.

Göynük Kaymakamlığının da sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kararlarına istinaden pazartesi günleri kurulan halk pazarı ile semt pazarı, ikinci bir emre kadar, geçici bir süre kurulmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların mağduriyet yaşamaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Vali Zülkif Dağlı'nın koordinesinde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez ve ilçelerimizde hizmetlerine devam eden Vefa Sosyal Destek gruplarına bağlı toplam 37 ekip, 21-30 Mart'ta, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 3 bin 388 kişiye ulaşmıştır. Ekiplerimiz, vatandaşlarımıza en hızlı şekilde hizmet verebilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına özverili şekilde devam etmektedir."

Düzce Belediyesi ise düzenli olarak üst geçitleri dezenfekte etmeye başladı.

Yoğunluk olan bölgelerde dezenfeksiyonu sürdüren ekipler, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayıp ilaçlama yaptı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sahada çalışan belediye ekiplerine eşlik etti.

Çilimli Belediyesi ise pazar yeri girişine dezenfekte tüneli yerleştirerek, vatandaşların güvenli şekilde alışveriş yapmasını sağlıyor.

Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle muhtemel hastaları gözlem altında tutmak için ayrılan bölümleri gezen Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Başhekim İsmail Haskul'dan bilgi aldı.

Gürel, binadaki yoğunluğun azaltılması amacıyla hastane bahçesine kurulan acil triaj çadırında da incelemelerde bulundu.

Vali Gürel, özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Öte yandan, İl Pandemi Kurulunun toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklar ile halkın yoğun kullandığı alanlarda başlattığı dezenfeksiyona devam etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesaplarından halka seslendi. Kovid-19'un çok tehlikeli bir virüs olduğunu vurgulayan Vergili, yaptıkları çalışmaları anlattı, vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA