Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 7 Haziran Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 7 Haziran Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kısıtlama öncesi kent merkezi ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Donatım Park ve Millet Bahçesi sessizliğe büründü.

Emniyet ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'nin işlek yerlerinden Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye ve İstiklal caddeleri boş kaldı.

Kısıtlamadan muaf işletmeler mesailerine devam ederken, izni bulunan az sayıda kişinin dışarıda olduğu görüldü.

Polis ekipleri, D-100 ile D-130 kara yollarında oluşturulan uygulama noktalarında trafiğe çıkanların izin belgelerini kontrol ediyor.

Düzce

Kent merkezinde kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala İstanbul Caddesi ve Ceddidiye Meydanı'nda yoğunluk yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin işlek yerlerinden Bulvar caddesi, Anıt park ve Gaziantep Caddeleri boş kaldı.

Kentin giriş ve çıkışlarında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il genelinde denetim ve uygulamalar başladı.

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolu ve D-100 karayolunda kısıtlamanın başlamasıyla birlikte araç trafiği azaldı.

Bolu

Kent merkezinde kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

D-100 karayolunun Bolu kent merkezinde kısıtlamanın başlamasıyla birlikte araç yoğunluğu azaldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından il genelinde denetim ve uygulamalar başladı.

Zonguldak

Zonguldak'ta kent merkezinin yanı sıra Ereğli ilçesinde kısıtlamanın başlamasıyla birlikte en işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İzni bulunan az sayıda kişinin dışarıda olduğu görüldü, polis ekipleri ise denetimlerini sürüyor.

Karabük

Normal zamanda yoğun olan Albay Karaoğlanoğlu, Menderes, Fevzi Fırat ve Kemal Güneş caddeleri ile Kent Meydanı boş kaldı.

Kenti çevre illere bağlayan kara yolları ile kent merkezinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren kolluk kuvvetleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Bartın

Bartın'da vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden olan Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nı boşaldı.

Yine araç trafiğinin yoğun olduğu Bülent Ecevit Bulvarı ve İskele Caddesi de sessizliğe büründü.

Emniyet ekipleri, kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı, trafik ekipleri de kavşaklarda kontrol noktası oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci