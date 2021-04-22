AFYONKARAHİSAR - Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı

Kentteki cadde ve sokaklardan görüntü, Polis ekiplerinin denetim yapması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.

Kentteki cadde ve sokaklardan görüntü,

Polis ekiplerinin denetim yapması AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz