Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu yaşandı.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu yaşandı. Evlerine dönmek isteyenler, şehir içindeki yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu.
Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden İzmit Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi boş kaldı.
Kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş