Sokaklar sessizliğe büründü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Kent merkezinde hakim olan sakinlik Kısıtlamayla sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar SAKARYA- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Kent merkezinde hakim olan sakinlik
Kısıtlamayla sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar SAKARYA- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci