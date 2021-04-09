Sokaklar sessizliğe büründü
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Sokaklar sessizliğe büründü

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Kent merkezinde hakim olan sakinlik Kısıtlamayla sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar SAKARYA- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

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Kent merkezinde hakim olan sakinlik

Kısıtlamayla sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar SAKARYA- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Sokaklar sessizliğe büründü
Sokaklar sessizliğe büründü
Sokaklar sessizliğe büründü
Sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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