Sokaklar sessizliğe büründü

Kent merkezinde hakim olan sakinlik Kısıtlamayla sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar SAKARYA- Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.