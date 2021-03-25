Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de kar yağışı sürüyor
25.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:10
Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.
Kara yolları ekipleri, trafik polislerinin uyarısıyla yağışın yoğun olduğu bölgelerdeki yollarda çalışma yapması için uyarılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de kentin yüksek kesimlerindeki köy yollarının kar nedeniyle kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş